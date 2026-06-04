Россиянка Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос».

В полуфинале Андреева, восьмая ракетка мира, обыграла Марту Костюк из Украины в двух сетах (6:1, 6:3).

Соперницей Андреевой в решающем матче будет польская теннисистка, 114-я ракетка мира Майя Хвалинска. В полуфинале она обыграла россиянку Диану Шнайдер (7:6, 6:4).

Для 19-летней Андреевой это будет первый финал турнира Большого шлема в карьере.

Андреева стала восьмой россиянкой, вышедшей в финал турнира Большого шлема.

Последней представительницей России, выигрывавшей «Ролан Гаррос», была Мария Шарапова. Это произошло в 2014 году.

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