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Дочь Путина призвала поддержать российский «высокотех». Чего-чего? Сейчас объясним
Источник: Meduza
- Дочь Владимира Путина и глава фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова в своем выступлении на ПМЭФ заявила о необходимости поддержки «высокотеха» в России. «И трансфер технологий […], и доращивание технологий до уровня требований корпораций, и кадровая поддержка высокотеха, образовательные инициативы, популяризация — все это работает на одну цель: вернуть инженеру статус создателя реальных ценностей», — сказала она во время выступления, посвященного развитию технологий в России. На это обратило внимание «Агентство».
- Словом «высокотех» в последние годы российские чиновники и менеджеры госкорпораций заменяют слово«хайтек» (от английского словосочетания high technology — высокие технологии). Это происходит на фоне войны и соответствующего курса на «очистку» русского языка от иностранных заимствований. «Агентство» отмечает, что слова «высокотех» нет в российских словарях — в то время как «хайтек» присутствует там как минимум с 2000 года.
- Самое первое упоминание слова «высокотех» на сайте государственного агентства РИА Новости «Медуза» обнаружила в заметке, вышедшей в апреле 2022 года, спустя два месяца после начала полномасштабной войны. Тогда его употребила глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ) Вероника Никишина, говоря о технологической выставке в Ташкенте.
- Всего на сайте РИА Новости слово «высокотех» за четыре года встречается в цитатах чиновников около 50 раз. Помимо прочих, его использовали министр финансов Андрей Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, глава банка ПСБ (и сын бывшего премьер-министра РФ Михаила Фрадкова) Петр Фрадков.
- Владимир Путин в 2025 году говорил, что русскому языку следует «последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а, напротив, засоряют, коверкают наш язык».