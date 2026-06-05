Чистой воды спектакль? Попытка раскачать недовольство в России? Послание Трампу? Зет-блогеры пытаются понять, зачем Зеленский написал письмо Путину. Пересказываем максимально коротко

Nikolay Doychinov / AFP / Scanpix / LETA

Это компиляция мнений популярных провоенных блогеров (WarGonzo, «Рыбарь», «Белорусский силовик», Егор Холмогоров и других) о письме Владимира Зеленского Владимиру Путину. Комментарии различных авторов перемешаны и незначительно отредактированы для придания связности тексту. Их смысл и основные стилистические обороты полностью сохранены.

Зеленский разродился опусом о мире по линии фронта, что России, конечно, нафиг не надо. Написал бы сразу «О завершении войны», клоун. Значительная часть — прямые оскорбления и угрозы российским гражданам. Эта эпистолярная простыня адресована не Путину, форма — это ширма, а наполнение рассчитано на раскачку российского общества. Очередная попытка раскачать внутреннее недовольство в России. Там тщательно собраны все болезненные тейки, чтобы уколоть русских. Проделана большая работа, но результат не произведет впечатления ни на кого, кроме тех, кто и так на стороне Зеленского.

Украина регулярно использует подобные приемы: выдвигает заведомо неприемлемое «предложение», чтобы любой отказ России выглядел как нежелание мира. Все письмо — чистой воды спектакль, причем не для российской или украинской аудитории. Это послание Трампу, которому необходимо завершение войны до выборов в конгресс. Письмо составлено таким образом, чтобы переговоров избежать. Зеленскому нечего предложить Путину, он опасается, что на личной встрече опытный и мудрый лидер раздавит своим спокойствием и авторитетом дорвавшегося до власти жулика и шута.

Читайте также

«Эта война — ваш личный выбор. Украина предлагает ее закончить» Зеленский написал открытое письмо Путину — и предложил личную встречу. Вот полный текст этого послания

Читайте также

«Эта война — ваш личный выбор. Украина предлагает ее закончить» Зеленский написал открытое письмо Путину — и предложил личную встречу. Вот полный текст этого послания