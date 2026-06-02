«М.Видео» выпустила ИИ-рекламу, в которой Пригожин катапультируется с самолета. Но не тот Пригожин, о котором можно было подумать

Сеть магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео» выпустила рекламу распродажи White Friday. Лицами акции стали продюсер Иосиф Пригожин и его жена, певица Валерия, которые «приглашают покупателей отправиться в полет на борту „Скидколета“».

В рекламном ролике Валерия (в образе бортпроводницы) и Пригожин (командир экипажа) летят на борту «Скидколета», а затем по какой-то причине катапультируются вместе с товарами «М.Видео». Ролик заканчивается на том, что певица и продюсер парят на парашютах. Судьба второго пилота, который ненадолго попал в кадр в начале видео, неизвестна.

Пользователи соцсетей и журналисты увидели в этой рекламе отсылки к судьбе бизнесмена и основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Он погиб в авиакатастрофе в августе 2023 года — через два месяца после поднятого им . Издание The Wall Street Journal сообщало, что гибель Пригожина была убийством, которое организовал Николай Патрушев — на тот момент секретарь Совбеза России.

«Хоть бы с этим самолетом все было в порядке», — написал один из комментаторов под рекламой «М.Видео».

«Шанс увидеть Пригожина, катапультирующегося из самолета, мал, но никогда не равен нулю», — отметили авторы телеграм-канала «Оскар за лучшую женскую боль».

«Следующее промо „М.Видео“: едем с Иосифом Пригожиным на черную [пятницу] в Москву на БТРах! Нехватка цены на смартфоны — 80%!» — пошутил журналист Илья Шепелин.

В «М.Видео», между тем, отметили, что «креативная концепция» ролика вдохновлена песней Валерии «Маленький самолет», а видео создано с использованием искусственного интеллекта.

Еще при жизни основателя ЧВК двух Пригожиных — Евгения и Иосифа — часто путали.