«Сосновский маньяк» Андрей Кийко, вероятно, погиб на войне Накануне СМИ сообщали, что он сбежал из госпиталя и его разыскивают в Ленинградской области

Кадр телеканала «Санкт-Петербург»

Андрей Кийко, известный как «сосновский маньяк», пропал без вести на фронте, считают его родственники и сослуживцы. Петербургское издание «Фонтанка», накануне сообщившее о том, что Кийко разыскивают в Ленинградской области, теперь пишет, что тот, вероятно, погиб на войне в Украине.

В 2000-х Кийко совершил серию нападений на женщин в Сосновском парке Петербурга. Он насиловал и грабил женщин, а их вещи дарил своим знакомым и матери. Некоторых жертв он убивал. В 2008 году суд признал Кийко виновным в двух убийствах, восьми эпизодах сексуализированного насилия и 11 эпизодах разбоя. Он получил 22 года лишения свободы. В 2023 году срок увеличили до 25 лет: Кийко признали виновным еще в одном убийстве.

По данным 47news и «Фонтанки», в 2024 году Кийко заключил контракт с Минобороны и ушел на войну с Украиной. За время службы он был несколько раз ранен и получил медаль «За отвагу».

26 мая издания сообщили, что Кийко ищут в поселке Ропша Ленинградской области. Из публикаций следовало, что «сосновский маньяк» сбежал из госпиталя после ранения летом или осенью 2025 года, а его побег скрывали.

Как теперь выяснила «Фонтанка», Кийко действительно находится в федеральном розыске из-за уголовного дела по самовольному оставлению части. Его завели после доследственной проверки, поводом для которой стал «звонок обеспокоенного гражданина, который видел кого-то похожего».

В той же публикации издание утверждает, что весной 2025 года Кийко проходил очередное лечение после ранения и его «потеряли», подав сообщение о самовольном оставлении части. Вскоре «сосновского маньяка» нашли в кронштадтском госпитале.

Сослуживец Кийко уточнил «Ротонде», что из госпиталя тот никуда не сбегал, а после выписки вернулся на фронт. Этот же собеседник подтвердил, что Кийко пропал на фронте около полугода назад. При этом в полиции Петербурга журналистам «Ротонды» сказали, что не объявляли Кийко в розыск. В базе розыска МВД соответствующей карточки нет.

«Фонтанка» также поговорила с матерью Кийко, которая сказала, что «возмущена» сообщениями о розыске сына. По ее словам, в декабре 2025 года она получила справку о том, что сын пропал без вести на фронте. Журналисты без ссылки на источник утверждают, что беспилотники ударили по окопу, в котором находился Кийко, но тела погибших оттуда так и не достали. Близкий к силовикам телеграм-канал Shot утверждает, что Кийко погиб в самопровозглашенной ДНР.

В разговоре с «Фонтанкой» мать Кийко также отметила, что с Ропшей, где ищут ее сына, их семью ничего не связывает. «При чем здесь Ропша? Я питерская, мы все в Питере проживаем. Нету у нас там ничего, рядом мы не стояли с этой Ропшей», — заявила она.

Военные и полиция, утверждает издание, на данный момент «согласны, что искать некого». «Но уголовное дело и федеральный розыск до признания Кийко погибшим уже не развернуть», — говорится в статье «Фонтанки».

