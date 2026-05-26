Внимание! В этом тексте есть описание насилия.

В поселке Ропша Ленинградской области ищут 41-летнего Андрея Кийко, известного как «сосновский маньяк». В розыске участвуют подразделения Минобороны и полиции. Жители Ропши видели человека в штатском, который показывал прохожим на улице ориентировку с фотографией Кийко, сообщают издания 47 news и «Фонтанка».

В 2000-х Андрей Кийко совершил серию нападений на женщин в Сосновском парке в Санкт-Петербурге. Он обычно подходил к ним со спины, хватал за шею и приставлял нож. СМИ писали, что со стороны насильник и его жертва могли показаться парочкой, которая идет в обнимку. Кийко насиловал и грабил женщин, даря их вещи своим знакомым и матери. Некоторых жертв он убивал.

В 2008 году суд признал Кийко виновным в двух убийствах, 8 эпизодах сексуализированного насилия и 11 эпизодах разбоя. Он получил 22 года лишения свободы. В 2023 году срок увеличили до 25 лет: Кийко признали виновным еще в одном убийстве.

По данным 47 news, Кийко заключил контракт с Минобороны в середине 2024 года, когда ему оставалось сидеть еще семь лет. В январе 2025-го он получил ранение и попал в госпиталь Ростова, после чего отправился на реабилитацию в госпиталь Кронштадта. Там он дважды пытался судиться с Минобороны по поводу выплат и льгот участникам войны. Но ничего не вышло: одно исковое заявление было возвращено, второе оставлено без внимания.

Когда точно Кийко сбежал, неизвестно. По данным «Фонтанки», это произошло летом 2025 года. По информации 47 news, — в начале осени 2025-го. Однако искать его начали лишь недавно. «По предварительным данным, его поиски в Минобороны объявили чуть ли не в мае [2026 года], а до этого его побег скрывался, и полицию поставили в известность последней. ГУ МВД спасибо за это не сказало, но уголовный розыск бросило на поиски», — пишет 47 news.

С 2022 года стало известно о гибели нескольких серийных убийц и насильников, завербованных на фронт из российских колоний. Так, в 2023 году под Луганском погиб «тулунский маньяк» Павел Шувалов, осужденный на 24 года; предполагается, что он напал на 27 женщин, но доказать удалось только два изнасилования и два убийства. В 2025-м стало известно о гибели Якова Ханукаева, получившего 19 лет за изнасилования и убийства трех секс-работниц в Химках. В начале 2026-го сообщалось о гибели Юрия Гриценко, который в 2000-х нападал на женщин с молотком в парке Зеленограда.