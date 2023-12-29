На войне в Украине погиб «тулунский маньяк» Павел Шувалов, осужденный на 24 года колонии

В ходе боевых действий в Украине погиб 55-летний житель Тулуна Иркутской области Павел Шувалов, осужденный по обвинению в убийствах и изнасилованиях и известный как «тулунский маньяк», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, в апреле 2023 года заключенный подписал контракт с одной из частных военных компаний и уже на следующий месяц отправился на войну в Украину. Он погиб 29 мая на линии боевого соприкосновения под Луганском, рассказали собеседники издания.

Смерть Шувалова также подтвердили трое его однополчан. Они добавили, что тело погибшего не удалось забрать с поля боя.

Павла Шувалова задержали в Тулуне в 2019 году. По версии правоохранительных органов, с 1991 по 2019 год Шувалов напал и изнасиловал как минимум 27 женщин. Следствие в суде смогло доказать причастность обвиняемого к двум изнасилованиям и двум убийствам. В октябре 2021 года Шувалова приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

С началом полномасштабного вторжения в Украину российские власти и поддерживаемые ими частные военные компании стали активно вербовать на фронт заключенных из колоний. Им обещали амнистию после шести месяцев участия в боевых действиях. Таким образом на свободе оказались немало осужденных по тяжким статьям. Так, например, президентом РФ был помилован житель Кемерово Владислав Канюс, приговоренный к 17 годам колонии строгого режима за убийство студентки Веры Пехтелевой.

Как подсчитало издание «Верстка», в 2023 году на бойцов ЧВК Вагнера, помилованных президентом РФ и вернувшихся с войны в Украине, завели более 190 уголовных дел. Большинство из них были заведены по статьям о краже, грабеже и разбое. Также расследовались дела по обвинениям в нарушении ПДД, убийствах и преступлениях наркотической направленности.