Вечером 21 мая на телеканале CBS вышел финальный выпуск программы The Late Show со Стивеном Кольбером. Это одно из самых популярных вечерних шоу на американском телевидении. Кольбер был его лицом с 2015 года, когда он сменил в качестве ведущего Дэвида Леттермана. О планах закрыть The Late Show телеканал объявил еще в июле 2025 года. Он сослался на финансовые причины. Однако многие увидели в этом капитуляцию перед президентом США Дональдом Трампом, шутки над которым стали неотъемлемой частью программы. Рассказываем, что было в финальном эпизоде The Late Show и как на него отреагировали зрители.

CBS утверждал, что это «исключительно финансовое решение на фоне сложной ситуации в нише вечерних шоу». Однако его сразу связали с политикой. Стивен Кольбер в своей программе постоянно шутил над Трампом. Незадолго до объявления о закрытии шоу Кольбер критиковал компанию Paramount (владельца CBS) за то, что она согласилась выплатить Трампу 16 миллионов долларов. Таким образом компания решила урегулировать иск, который Трамп подал из-за интервью Камалы Харрис программе CBS «60 минут». Трамп утверждал, что журналисты постарались представить Харрис в более выгодном свете, чем было в действительности, перед президентскими выборами 2024 года, на которых она баллотировалась.

«Если вы только что включили The Late Show, то многое пропустили», — пошутил Стивен Кольбер в самом начале последнего выпуска. Он начал со слов благодарности, отметив, что программе с его участием посчастливилось выходить в эфир 11 лет, и «это нельзя воспринимать как должное». Кольбер рассказал, что изначально команда The Late Show планировала сделать финальный выпуск «грандиозным и особенным», но они поняли, что «каждый эпизод особенный».

«Лучший способ отпраздновать — это провести обычное шоу и обсудить актуальные для всей страны вопросы», — сказал Кольбер и начал традиционный монолог, посвященный новостям. Пока он говорил, в студии его перебивали актеры Брайан Крэнстон, Пол Радд и Тим Медоуз, обыгрывая шутку о соперничестве за место главной звезды вечера.

Главной звездой — специальным гостем последнего выпуска шоу — стал сэр Пол Маккартни. Он вместе с Кольбером вспоминал выступления The Beatles в нью-йоркском театре Эда Салливана (там же сняли финальный выпуск The Late Show) и гастроли группы по США.

В конце программы в театре открылась «межпространственная червоточина», грозящая поглотить все вечерние шоу США. Вместе с коллегами по эфиру — Джимми Фэллоном, Джимми Киммелом, Сетом Майерсом и Джоном Оливером — Кольбер шутил и размышлял о будущем вечерних передач. И хотя коллеги пытались помочь Кольберу справиться с червоточиной, она в итоге поглотила не только его самого, но и всю съемочную площадку.

В финале программы Кольбер и Маккартни исполнили песню «Hello, Goodbye», после чего все, кто работал над The Late Show, вышли на сцену, чтобы попрощаться со зрителями.

Реакция прессы на последний выпуск The Late Show вышла неоднозначная. The Hollywood Reporter отметил большое количество «пасхалок» в финальном эпизоде, а The Guardian — множество приглашенных звезд. В обзоре Variety выпуск назвали «разочарованием», а само шоу «устаревшим», хотя и отметили, что увольнение Кольбера было несправедливым.

Зрители отметили (1,2), что в последнем эпизоде было на удивление мало политики для программы, которая известна острыми шутками в адрес политических деятелей, включая президента США Дональда Трампа. Более того, самого Трампа даже ни разу не упомянули в финальном выпуске.

Трамп, в свою очередь, не удержался от комментария по поводу закрытия шоу: «Кольбера наконец-то убрали с CBS. Удивительно, что он продержался так долго! Ни таланта, ни рейтингов, ни жизни. Он был как мертвец. Можно было взять любого человека с улицы и он был бы лучше этого полного придурка. Слава богу, он наконец ушел!»

CBS сообщила, что декорации The Late Show будут переданы в Музей радиовещания и телевидения в Чикаго. С 22 мая время программы в эфире займет Comics Unleashed Байрона Аллена.

Стивен Кольбер говорил в интервью, что пока не успел подумать о том, чем хотел бы заниматься после The Late Show. Известно, что его уже пригласили участвовать в создании сценария нового фильма по «Властелину колец».

Стивен Кольбер десять лет шутит над Трампом в своем The Late Show — самом популярном вечернем шоу на американском телевидении Трамп обижался и жаловался. Теперь шоу закрывают

