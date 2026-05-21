Эгисто Отт в зале суда в Вене, 20 мая 2026 года Leonhard Foeger / Reuters / Scanpix / LETA

Суд в Вене приговорил бывшего австрийского разведчика Эгисто Отта к четырем годам и одному месяцу лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу России, злоупотреблении служебным положением и коррупции, сообщили Reuters и AFP 20 мая.

63-летний Отт не признал себя виновным, сразу после приговора он подал апелляцию. Решение суда не вступило в законную силу. «Я ни разу не продавал и не передавал каким-либо образом информацию российским спецслужбам», — заявил он AFP, добавив, что всегда действовал в рамках закона и по приказу начальства.

Эгисто Отт — бывший сотрудник ныне расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии. Он работал в этой структуре до 2017 года. Ранее его судили и оправдали по обвинению в нарушении государственной тайны из-за того, что он, по версии обвинения, передавал информацию крайне правому политику.

Новое расследование в отношении Отта стало самым громким делом о шпионаже в Австрии за последние десятилетия. По версии обвинения, он передавал России секретную информацию в период с 2015-го по 2022 год и действовал как сообщник бывшего топ-менеджера платежной компании Wirecard .

Марсалек — «самый разыскиваемый финансовый преступник в Европе — и самый разыскиваемый российский шпион», писала Financial Times.

Обвинения против Отта частично основываются на доказательствах, полученных Австрией от одной из неназванных стран Запада, которая в ходе расследования раскрыла личность Отта. Во время процесса в суде заслушали показания свидетеля из Великобритании.

В чем обвинили бывшего австрийского разведчика

По версии обвинения, Эгисто Отт направлял запросы о помощи в Италию и Великобританию, а также использовал европейские базы данных, чтобы получить информацию в интересах России, а не Австрии.

Его интересовали граждане России, бежавшие из своей страны, болгарский журналист-расследователь , бывший полковник ФСБ Дмитрий Сенин, получивший убежище в Черногории, и другие люди, которым угрожали репрессии со стороны России.

Говоря о Дмитрии Сенине, Отт заявил, что действовал по приказу начальника, с которым связалась дружественная западная спецслужба, рассчитывавшая завербовать Сенина. Он не уточнил, о какой стране или ведомстве идет речь. Отт признал, что во время работы сохранял результаты запросов в личной почте Gmail или в файлах дел, которые не имели отношения к запросам.

По версии обвинения, Отт сообщил Марсалеку адрес Христо Грозева в Вене, после чего квартиру Грозева взломали. На этом фоне журналист-расследователь из соображений безопасности уехал из Австрии.

Отт в обмен на 20 тысяч евро передал сообщнику Марсалека зашифрованный ноутбук SINA-S, оснащенный оборудованием, которое правительства стран ЕС используют для безопасной связи. Согласно обвинительному заключению, этот ноутбук, разработанный немецкой компанией, передали ФСБ, после чего продали Ирану.

Помимо этого, суд установил, что Отт предоставил Марсалеку три рабочих телефона, принадлежавшие сотрудникам личного аппарата тогдашнего министра внутренних дел Австрии, найденные после аварии на воде в 2017 году. Это позволило России получить доступ к тысячам контактов и поставило под угрозу безопасность украинских и чеченских беженцев, живущих в Австрии.

Следователи также обнаружили документ, который Отт предположительно подготовил после того, как офицер российских спецслужб Вадим Красиков убил бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Красикова задержали и приговорили к пожизненному заключению. После его передали России в рамках крупного обмена. Документ, подготовленный Оттом, прокуроры назвали «руководством по проведению будущих беспрепятственных и успешных убийств на территории ЕС».

«Ледоруб — оружие вчерашнего дня. Лучше кувалда» Российские спецслужбы несколько лет охотились за журналистами Христо Грозевым и Романом Доброхотовым. Главное из расследования The Insider

