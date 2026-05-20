Джонатан Андик выходит из здания суда в Барселоне, 19 мая 2026 года David Oller / Europa Press / Getty Images

Джонатан Андик, сын основателя испанской сети магазинов одежды Mango, избежал заключения по делу об убийстве его отца, бизнесмена Исака Андика в 2024 году. Суд в Барселоне отпустил Андика-младшего из-под стражи после того, как его защита внесла залог в миллион евро. Ему запретили выезжать из страны и обязали являться в суд раз в неделю.

Исак Андич, уроженец Стамбула, в 1960-х годах переехал в Каталонию. Вместе со своим братом Нахманом он основал в 1984 году группу Mango, открыв первый магазин в центре Барселоны. Компания стала глобальным брендом и прямым конкурентом другой испанской компании в сфере моды — Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие). Сейчас сеть магазинов Mango насчитывает около трех тысяч магазинов в более чем 120 странах мира.

Исак Андик погиб в декабре 2024 года. 71-летний бизнесмен упал с высоты более 100 метров в горах Монсеррат неподалеку от Барселоны, куда отправился в поход вместе с сыном Джонатаном. На момент гибели Forbes оценивал состояние основателя Mango в 4,5 миллиарда долларов. Он был пятым самым богатым человеком в Испании.

Исак Андик Lorena Sopena / Europa Press / Getty Images

Изначально смерть Андика-старшего, который любил активный отдых, считали несчастным случаем. Но 19 мая каталонская полиция задержала Джонатана по подозрению в убийстве. Его родственники отвергли выдвинутые обвинения. В заявлении представителей семьи говорится, что «нет и не найдется никаких доказательств его вины», и он «абсолютно невиновен».

Как пишет El Pais, есть несколько причин для подозрений в адрес Андика-младшего:

Джонатан трижды посещал Монсеррат за неделю до того, как его отец упал с горы.

Полиция нашла противоречия в показаниях Джонатана, а его мобильный телефон исчез при странных обстоятельствах.

Между отцом и сыном возникали конфликты, связанные с бизнесом.

На момент смерти Исак Андик занимал должность неисполнительного председателя совета директоров (non-executive chairman) Mango и владел 95% акций компании. Его сын Джонатан был заместителем отца, а до этого 18 лет развивал направление мужской линейки Mango. После смерти отца он и две его сестры унаследовали долю в компании. Еще 5% акций принадлежат Тони Руису — генеральному директору компании, который после смерти Андика-старшего также стал главой совета директоров.

Напряжение в отношениях между отцом и сыном, о которых пишет El Pais, связано с многомиллионными убытками Mango и отсутствием ясного курса развития компании в 2014-2018 годах. В то время брендом управлял Джонатан. Конфликт дошел до того, что Исаку Андику пришлось прервать свой годичный отпуск, который он взял для путешествий, и вернуться к управлению компанией. Его сына заменил Тони Руис — выходец из испанского филиала сети хозяйственных магазинов Leroy Merlin.

По словам источников El Pais, Джонатан был «унижен» этим решением. Его отец, в свою очередь, невысоко оценивал профессиональные качества сына. Другие источники, связанные с Mango, утверждают, что Джонатан изначально не просил поставить его во главе компании, а конфликт себя давно исчерпал и к моменту смерти отца у них были хорошие отношения.

Судья также указал на «возможный экономический мотив» Джонатана. По данным El Pais, следователи изучили переписку отца и сына в вотсапе. Из нее следует, что в середине 2024 года, за несколько месяцев до гибели основателя Mango, его сын «узнал о намерении отца изменить завещание и создать благотворительный фонд».

В постановлении суда говорится, что Джонатан якобы и ранее был «одержим деньгами» и даже просил у отца свою долю наследства еще при его жизни. Когда он узнал о фонде, то признал, что его отношение к деньгам «было неправильным», и предложил отцу обсудить этот и другие вопросы во время прогулки на Монсеррат. Эта прогулка в итоге состоялась 14 декабря.

Собеседники издания утверждают, что предприниматель собирался оставить фонду «часть своего состояния» и намекал, что этот шаг может вызвать разногласия в семье. Другие источники, однако, подчеркивают, что финансирование фонда не означало бы существенного уменьшения наследства его детей.

Кроме того, согласно одному из финальных проектов будущего фонда, дети Андика должны были стать попечителями организации и ее главными ответственными лицами с «очень значительным» содержанием.

Андик-старший так и не успел запустить фонд, который, как говорят источники El Pais, «был его главным жизненным проектом, его способом что-то оставить обществу и остаться в его памяти».