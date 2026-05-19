Сына основателя сети магазинов Mango отпустили под залог в один миллион евро. Его подозревают в убийстве отца

Суд в Барселоне отпустил из-под стражи бизнесмена Джонатана Андика, сына основателя испанской сети магазинов Mango, которого заподозрили в убийстве отца, пишут El País и La Vanguardia.

Заключить Андика под стражу с возможностью выхода под залог в один миллион евро попросила прокуратура. Судья удовлетворила ходатайство. Защита Андика внесла залог банковским переводом, после чего тот был освобожден и покинул здание суда в сопровождении адвокатов.

Андик будет обязан раз в неделю являться в суд. Кроме того, у него изъяли паспорт и запретили ему выезд из Испании.

Судья отметила, что в деле есть признаки «предумышленного» действия со стороны Джонатана Андика и указала на возможный экономический мотив, связанный с семейным наследством: по ее мнению, сын опасался, что отец изменит завещание, направив часть состояния на благотворительный фонд. Также упоминается предполагаемая «одержимость деньгами» и ухудшившиеся отношения между сыном и отцом, хотя семья публично это отрицает.

Основатель Mango Исак Андик погиб в декабре 2024 года, сорвавшись с высоты на горе Монсеррат в Каталонии, где он был вместе с сыном на экскурсии. Изначально следствие рассматривало гибель Исака Андика как несчастный случай. Но затем полиция нашла противоречия в показаниях его сына Джонатана. 19 мая 2026 года полиция Каталонии задержала Джонатана Андика.