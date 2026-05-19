Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин проиграл очередной суд семье Юрия Шатунова Теперь он официально не может называть себя автором песен группы
Краснодарский краевой суд официально подтвердил, что бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин не может считаться автором песен группы. Суд встал на сторону Светланы Шатуновой — вдовы бывшего солиста коллектива Юрия Шатунова — и отменил решение 2007 года, закреплявшее авторские права за Разиным. Все это время бывший продюсер утверждал, что он — автор композиций.
«Сегодня апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда, отменила это решение 2007 года. С сегодняшнего дня этот сфабрикованный Разиным факт потерял свою юридическую силу», — заявил РЕН ТВ Олег Ситников, адвокат семьи Шатунова.
Прошлое решение, о котором идет речь, принял Хостинский суд Сочи. Тогда, по словам представителя семьи певца, еще во время тяжбы в 2005 году Разин утверждал, что автор песен «Ласкового мая» — поэт и основатель группы Сергей Кузнецов. Но уже в 2007 году бывший продюсер заявил, что именно он является автором произведений.
Теперь, рассказал Ситников, апелляционная инстанция согласилась с доводами семьи Шатунова, что позиция Разина во время процесса в Сочи была «более чем противоречива».
В 2022 году суд признал за Шатуновым исключительные права на 23 песни, среди которых были такие хиты, как «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Вскоре певец умер в возрасте 48 лет. Права на композиции перешли его семье. Разин пытался добиться пересмотра решения суда, но ему не удалось вернуть права на песни.
Андрей Разин — скандально известный бывший администратор и продюсер «Ласкового мая», а также исполнитель песен коллектива. Он называл себя племянником Михаила Горбачева. С него в начале 1990-х начался настоящий успех «Ласкового мая». Однако участники группы, включая Шатунова, а также их дублеры (в начале 1990-х по СССР гастролировали, по некоторым данным, сразу 67 одноименных бойз-бендов) обвиняли его в эксплуатации. Шатунов говорил, что Разин фактически лишал авторства поэта и музыканта Сергея Кузнецова — основателя и первого руководителя «Ласкового мая», а также шантажировал самого певца.
В 2021 году против Разина завели дело о мошенничестве. В конце 2025-го бывшего продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Изначально Разина обвинили в том, что он присвоил деньги, которые «должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен». Вдову поэта признали потерпевшей по делу. Позже в деле появился второй эпизод мошенничества о фальсификации договора с солистом группы Юрием Шатуновым. Общий ущерб по делу оценили в один миллиард рублей.
Разин, по данным РИА Новости, уехал из России в США сразу после возбуждения уголовного дела и живет во Флориде. У него также есть гражданство Турции.