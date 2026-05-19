Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин проиграл очередной суд семье Юрия Шатунова Теперь он официально не может называть себя автором песен группы

Ласковый Май / Youtube

Краснодарский краевой суд официально подтвердил, что бывший продюсер Андрей Разин не может считаться автором песен группы. Суд встал на сторону Светланы Шатуновой — вдовы бывшего солиста коллектива Юрия Шатунова — и отменил решение 2007 года, закреплявшее авторские права за Разиным. Все это время бывший продюсер утверждал, что он — автор композиций.

«Сегодня апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда, отменила это решение 2007 года. С сегодняшнего дня этот сфабрикованный Разиным факт потерял свою юридическую силу», — заявил РЕН ТВ Олег Ситников, адвокат семьи Шатунова.

Прошлое решение, о котором идет речь, принял Хостинский суд Сочи. Тогда, по словам представителя семьи певца, еще во время тяжбы в 2005 году Разин утверждал, что автор песен «Ласкового мая» — поэт и основатель группы Сергей Кузнецов. Но уже в 2007 году бывший продюсер заявил, что именно он является автором произведений.

Теперь, рассказал Ситников, апелляционная инстанция согласилась с доводами семьи Шатунова, что позиция Разина во время процесса в Сочи была «более чем противоречива».

В 2022 году суд признал за Шатуновым исключительные права на 23 песни, среди которых были такие хиты, как «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Вскоре певец умер в возрасте 48 лет. Права на композиции перешли его семье. Разин пытался добиться пересмотра решения суда, но ему не удалось вернуть права на песни.

Андрей Разин — скандально известный бывший администратор и продюсер «Ласкового мая», а также исполнитель песен коллектива. Он называл себя племянником Михаила Горбачева. С него в начале 1990-х начался настоящий успех «Ласкового мая». Однако участники группы, включая Шатунова, а также их дублеры (в начале 1990-х по СССР гастролировали, по некоторым данным, сразу 67 одноименных бойз-бендов) обвиняли его в эксплуатации. Шатунов говорил, что Разин фактически лишал авторства поэта и музыканта Сергея Кузнецова — основателя и первого руководителя «Ласкового мая», а также шантажировал самого певца.

В 2021 году против Разина завели дело о мошенничестве. В конце 2025-го бывшего продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Изначально Разина обвинили в том, что он присвоил деньги, которые «должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен». Вдову поэта признали потерпевшей по делу. Позже в деле появился второй эпизод мошенничества о фальсификации договора с солистом группы Юрием Шатуновым. Общий ущерб по делу оценили в один миллиард рублей.

Разин, по данным РИА Новости, уехал из России в США сразу после возбуждения уголовного дела и живет во Флориде. У него также есть гражданство Турции.

Подробнее о группе «Ласковый май» и Юрие Шатунове

Умер Юрий Шатунов «Медуза» вспоминает музыканта, который никогда не мечтал стать звездой — но останется символом начала 1990-х

Подробнее о группе «Ласковый май» и Юрие Шатунове

Умер Юрий Шатунов «Медуза» вспоминает музыканта, который никогда не мечтал стать звездой — но останется символом начала 1990-х