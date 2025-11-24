Продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина объявили в розыск по делу о мошенничестве

Продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина объявили в розыск по уголовной статье, сообщает ТАСС со ссылкой на карточку в базе розыска МВД России.

По данным агентства, Разина объявили в межгосударственный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК) с деньгами Сергея Кузнецова — поэта, основателя и первого руководителя «Ласкового мая». В частности, Кузнецов — автор хитов группы «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».

Адвокат семьи бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская сообщила ТАСС, что дело в отношении Разина возбудили еще в 2021 году. По ее словам, продюсера обвинили в том, что он присвоил деньги, которые «должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен». Вдова поэта была признана потерпевшей по делу.

По версии следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с поэтом Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений группы «Ласковый май». Продюсеру грозит до 10 лет лишения свободы.

«Ласковый май» — советская и российская поп-группа. Участниками коллектива были воспитанники оренбургского детского дома, которые после знакомства с продюсером Андреем Разиным перебрались в Москву.

С 1986 по 1991 год солистом «Ласкового мая» был Юрий Шатунов. После ухода из группы он начал сольную карьеру. Певец умер в 2022 году. Незадолго до смерти он после судебных разбирательств с Разиным получил права на исполнение песни «Белые розы» и других хитов «Ласкового мая».

Разин был не только администратором и продюсером «Ласкового мая», он также исполнял песни группы.

Что шатунов рассказывал о разине

Умер Юрий Шатунов «Медуза» вспоминает музыканта, который никогда не мечтал стать звездой — но останется символом начала 1990-х

Что шатунов рассказывал о разине

Умер Юрий Шатунов «Медуза» вспоминает музыканта, который никогда не мечтал стать звездой — но останется символом начала 1990-х