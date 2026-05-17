Один и тот же день в Москве. На юго-востоке устраняют последствия крупнейшего удара Украины. На Красной площади маршируют пионеры Фотографии
Источник: Meduza
Украина в ночь на 17 мая нанесла по Москве один из самых масштабных ударов за все время войны. По данным властей, в городе повреждены три жилых дома, ранены 12 человек. Одной из целей Украины стал нефтезавод в Капотне. В Подмосковье в результате атаки погибли три человека, ранены четверо, повреждены жилые дома и нефтяной объект в районе Солнцево. В то время как в Москве и области устраняли последствия атаки, на Красной площади проходила торжественная пионерская линейка, организованная КПРФ. Вот как это выглядело.