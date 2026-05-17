Один и тот же день в Москве. На юго-востоке устраняют последствия крупнейшего удара Украины. На Красной площади маршируют пионеры Фотографии

Украина в ночь на 17 мая нанесла по Москве один из самых масштабных ударов за все время войны. По данным властей, в городе повреждены три жилых дома, ранены 12 человек. Одной из целей Украины стал нефтезавод в Капотне. В Подмосковье в результате атаки погибли три человека, ранены четверо, повреждены жилые дома и нефтяной объект в районе Солнцево. В то время как в Москве и области устраняли последствия атаки, на Красной площади проходила торжественная пионерская линейка, организованная КПРФ. Вот как это выглядело.

Торжественная церемония на Красной площади Grigory Sysoev / Sputnik Moscow Russia / Scanpix / LETA Дом на улице Михайлова в Юго-Восточном административном округе Москвы, поврежденный из-за атаки беспилотников MAXIM SHIPENKOV / EPA / Scanpix / LETA

Церемония посвящения в пионеры на Красной площади Grigory Sysoev / Sputnik Moscow Russia / Scanpix / LETA Жилой дом в Красногорске Московской области, поврежденный в результате удара Украины Reuters / Scanpix / LETA

о последствиях удара по москве

Москва и Московская область — после беспрецедентных украинских ударов. Фотографии и видео Повреждены жилые дома, погибли три человека, более 15 ранены

