«Русскую общину» финансируют прокремлевский политолог Сергей Михеев и миллиардер Игорь Худокормов, связанный с сыном Николая Патрушева Главное из расследования «Би-би-си» о крупнейшей националистической организации России

Крупнейшее националистическое объединение в современной России «Русская община», участники которого преследуют мигрантов и ЛГБТК-людей, получает финансирование от фондов, связанных с прокремлевским политологом Сергеем Михеевым и миллиардером Игорем Худокормовым. К такому выводу пришли журналисты , изучив финансовые документы «Русской общины». Ее представители неоднократно утверждали, что она существует исключительно на пожертвования своих членов.

Игорь Худокормов — владелец агрохолдинга «Продимекс». Журнал Forbes оценивает его состояние в 1,7 миллиарда долларов. В рейтинге российских миллиардеров, который составляет издание, он занимает 90-е место.

Худокормова называют «сахарным королем» и считают одним из крупнейших землевладельцев в России. Он редко появляется на публике. «Считается, что он находится в зоне влияния зампреда правительства Дмитрия Патрушева, сына бывшего директора ФСБ », — утверждает в фильме BBC Eye журналистка Амалия Затари.

Сергей Михеев, фонд которого также финансирует «Русскую общину», — политолог и пропагандист, участник эфиров федеральных телеканалов. «Сообщалось, что он тесно связан с Кремлем и выполнял задания российских спецслужб за рубежом», — говорится в фильме.

«Би-би-си» также рассказывает о тех, кто пострадал от действий «Русской общины».

Участники «Русской общины» вместе с полицией ворвались в клуб на день рождения жительницы Петербурга Кати, заподозрив гостей частной вечеринки в «ЛГБТ-пропаганде». Гостей оскорбляли и били, их паспорта были сфотографированы. Саму Катю приговорили к 200 часам обязательных работ, обвинив в оскорблении чувств верующих из-за светильника в форме креста, висевшего в клубе.

«Русская община» вмешалась в бытовой конфликт в поселке Светлый Новосибирской области. Он начался из-за того, что местные подростки избили мальчика из семьи мигрантов из Кыргызстана. После того, как родители избитого мальчика поговорили с одним из подростков, его мать обратилась в полицию и к участникам «Русской общины», заявив, что мигранты похитили ее ребенка и угрожали убить. Семье грозило уголовное преследование, но ее защитили другие жители поселка. После этого случая семья вернулась в Бишкек.

Ультраправая организация «Русская община» появилась в 2020 году. Она называла себя средой «для объединения русских людей по принципу взаимопомощи». У нее более сотни региональных и городских ячеек в России.

«Русская община», в отличие от других националистических организаций, всецело поддерживает российскую власть. Она выступает за войну с Украиной, сотрудничает с силовиками и РПЦ, ее участники массово пишут доносы. Как подсчитали журналисты BBC Eye, в 2023-2025 годах «Русская община» приняла участие более чем в 900 рейдах против мигрантов и людей, которые, по ее мнению, не разделяют «традиционные ценности». 300 из этих рейдов проводились совместно с сотрудниками силовых органов.

Основателями «Русской общины» независимые журналисты называли бывшего вице-спикера Омского городского совета Андрея Ткачука, бывшего координатора движения против абортов «За жизнь!» Евгения Чеснокова и ведущего телеканала «Спас» Андрея Афанасьева.

Как выяснила «Медуза», «Русская община» не просто согласует нападения на мигрантов с силовиками, но и выполняет их задания. Вероятно, организация появилась под кураторством ФСБ.