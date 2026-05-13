В Кемеровской области начали забивать крупный рогатый скот. Вокруг ферм и предприятий возводят блокпосты. По официальной версии, коров усыпляют из-за кожного заболевания. Неофициально говорят, что это ящур — острое вирусное заболевание, которое выявляли и у коров в Новосибирской области. По предварительным данным, за неделю в одном из сел Кузбасса убили от двух до четырех тысяч коров. Рассказываем, что об этом известно.

Крупный рогатый скот забивают в Промышленном округе Кемеровской области (административный центр — поселок Промышленная, расположен в 45 километрах от Кемерово). Забой на территории местного молочного комплекса АО «Ваганово» в селе Ваганово (85 километров от Кемерово) начался 8 мая, рассказала «Агентству» жительница поселка Промышленная, фермер Татьяна Киприянова, у которой в хозяйстве 20 коров. По ее данным, к 11 мая в комплексе в Ваганово забили около 4000 голов (ранее появлялась информация, что усыпили около 2000 коров).

У села Ваганово появились блокпосты, комплекс оцепили вечером 7 мая. «Мы ездили туда, снимали, как они завозили туда покрышки, деревья, они готовятся. Боятся жечь, хотя сегодня [12 мая] дымком пахнет, наверное, начали», — рассказала фермер. По ее словам, ночью с территории выезжают грузовики, прикрытые сверху ветками и досками.

Помимо Ваганово, как утверждает Киприянова, скот забивают на ферме «Родная Земля» в селе Окунево и в нескольких частных хозяйствах. В комплексе в Окунево отрицают эту информацию: «Коров доят, молочко пьют… У нас все шикарно». По словам Киприяновой, ветеринарный контроль запрещает собственникам вывозить или продавать скотину. Местные жители опасаются, что в районе введут карантин, а скот забьют.

Руководство животноводческого комплекса «Ваганово» заявило, что хозяйство работает в обычном режиме, а блокпосты выставили планово по рекомендации управления ветеринарии. В самом управлении сказали, что на предприятии «усилен санитарный режим, организовано дополнительное обследование поголовья, проводится постоянный мониторинг эпизоотической и санитарной обстановки».

У коров в Ваганово выявили случаи нодулярного дерматита, утверждает глава предприятия, депутат заксобрания Кузбасса Роман Майер («Единая Россия»). Нодулярный дерматит — это тяжелая кожная инфекция, из-за которой у животных возникают кожные узлы, болят глаза и слизистые оболочки. Всего несколько процентов заболевших умирает.

О том, что у животных именно нодулярный дерматит, заявили и в управлении ветеринарии Кузбасса. Там отметили, что вакцинируют от дерматита все личные и фермерские хозяйства в Кузбассе, чтобы не допустить распространения заболевания. Как пишет «Сибирский экспресс», во время вакцинации жителям не показывают никаких документов, в том числе не уточняют название вакцины. По утверждению властей, дерматит выявили только в «Ваганово», в других хозяйствах его нет.

Жители Кемеровской области считают, что у заболевших животных совсем другое заболевание — ящур, который ранее обнаружили у крупного рогатого скота в соседних регионах, прежде всего, в Новосибирской области. Тогда в качестве причины массового забоя скота называли вспышку пастереллеза, при этом у животных находили ящур. Также вспышку ящура зафиксировали в Китае в районе, который граничит с республикой Алтай, где тоже забивали скот. «Все по схеме Новосибирской области… Нас поставят на прививку, у нас коровы однозначно заболеют, так как уже жара, и объявят карантин», — считает фермер Татьяна Киприянова.

Она также утверждает, что власти угрожали жителям Промышленного района из-за распространения информации о заболевании. По ее словам, с жителями села Тарасово во время вакцинации встречались губернатор Кузбасса Илья Середюк, глава поселка и его заместитель. «Взяли расписку о неразглашении, и если кто-то будет разглашать, то все пойдут на », — рассказала фермер.

В районах Красноярского края, граничащих с Кузбассом, 13 мая ввели режим повышенной готовности из-за заболевания животных в соседнем регионе. На федеральной трассе появился ветеринарный пост, который будет проверять животных в транспорте и документы на них.

Что происходило в Новосибирской области

«Я не могу предать своих девок» Репортаж из новосибирской Козихи. Жители села отказались отдавать своих коров властям — но их все равно заставили

