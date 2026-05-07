Лаборатория подтвердила ящур в Новосибирской области. Там изымали и убивали скот под предлогом «опасной болезни»

Новосибирский областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения обнаружил ящур у коровы, принадлежащей фермеру из села Новоключи Светлане Паниной. Фотографию соответствующего документа опубликовало местное издание SibPublicFaces. Документ, пишет «7×7», представило в суде управление ветеринарии Новосибирской области, подавшее в суд на Панину.

Из протокола испытаний следует, что у двух коров Паниной 2 марта были взяты пробы, одна из которых показала положительный результат на ящур. 12 марта все животные Паниной — 150 баранов, 40 коров, а также козы, поросята и верблюды — были уничтожены. Скот изымали и уничтожали и у других фермеров. При том причины таких действий фермерам внятно не объясняли, говоря о некой «опасной болезни», вспышке бешенства и пастереллеза, при которых такие меры, как правило, не принимаются.

Телеграм-канал «Аграрный Совет» обращает внимание на то, что лаборатория, проводившая исследования коров Паниной на ящур, не имеет аккредитации на анализы по этому заболеванию.

У фермеров Новосибирской области в феврале начали изымать и убивать скот.Фермеры рассказывали, что им не предоставили никаких документов при изъятии животных и не могли внятно объяснить причину таких действий. В знак протеста жители нескольких сел блокировали дороги, а также записали обращение к Владимиру Путину. К 20 марта новосибирские чиновники заявили, что принудительное изъятие домашнего скота из-за вспышки пастереллеза завершается. Эксперты, в свою очередь, предполагали, что речь идет о вспышке ящура, которую власти не хотят публично признавать.

