У певицы Линды прошел обыск из-за конфликта с продюсером Максимом Фадеевым. Они делят авторские права на хиты 1990-х Линду допросили в полиции по делу о мошенничестве

12 мая в Москве прошел обыск у певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман), затем ее допросили в Главном следственном управлении МВД по Москве. После допроса певицу отпустили.

На следующий день «Коммерсант» сообщил со ссылкой на неназванный источник, что Линда проходит подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Собеседник издания не исключил, что следствие обратится в суд с ходатайством об избрании Линде меры пресечения — при этом неясно, идет ли речь об аресте. ТАСС и РЕН ТВ утверждают, в свою очередь, что Линда проходит по делу свидетелем, и за время, прошедшее после допроса, ее процессуальный статус не изменился.

Официально о следственных мероприятиях и сути дела пока не сообщалось. По информации СМИ, поводом для допроса стал конфликт Линды с композитором и продюсером Максимом Фадеевым. Они сотрудничали в середине 1990-х годов — Фадеев писал для Линды песни и делал аранжировки. Вместе они записали три альбома — «Песни тибетских лам», «Ворона» и «Плацента». «Ворона» считается одной из важнейших российских поп-пластинок 1990-х.

Конфликт Линды с Фадеевым касается авторских прав

Вместе с Линдой 12 мая допросили ее директора, саунд-продюсера Михаила Кувшинова. Его задержали в качестве подозреваемого и собираются арестовать, сообщила Ксения Собчак. «Известия» утверждали, что на допрос также доставили директора музыкального издательства «Профит» Дарью Шамову. По данным телеграм-каналов Shot и «112», в офисе «Профита» прошли обыски.

«Профит» находится на месте бывшего офиса лейбла «Джем». Обеими компаниями, как сообщает РЕН ТВ, руководит Андрей Черкасов. С ноября 2025 года он находится под стражей по делу о мошенничестве. Черкасову вменяют хищение авторских прав на песни из репертуара Линды. Потерпевшим по делу признан Максим Фадеев.

Источник РЕН ТВ утверждает, что прошедшие 12 мая обыски связаны с поддельными документами, с помощью которых Дарья Шамова и Линда якобы присвоили себе права Фадеева на песни певицы.

Фадеев прокомментировал эти новости в своем телеграме утром 13 мая. Он заявил, что 30 лет пытался урегулировать вопрос через «представителей» Линды — Кувшинова и Черкасова, а теперь ему жаль, что все они «оказались в этой точке».

Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит.

<…> Я выбрал в этой ситуации единственно возможный путь — законный. Я не хочу комментировать процессуальные действия и чьи-либо личные обстоятельства.

Андрей Черкасов был арестован из-за спора с основателями группы «Руки вверх!»

В конце 2025 года, вскоре после ареста Андрея Черкасова, Максим Фадеев назвал его одним из участников «схемы», из-за которой права Фадеева на песни Линды «были мошенническим образом переписаны» на нее. По словам продюсера, 30 лет назад Черкасов скупал у компании «Кристальная музыка» альбомы Линды и Фадеева, а кроме Черкасова в «схеме» участвовали еще несколько человек. Среди них Кувшинов, директор компании «Кристальная музыка», его мать, бухгалтер компании, и Лев Гейман — отец Линды. В частности, Фадеев заявил, что Кувшинов «собственноручно подделывал» его подпись на документах 1998 года о передаче прав на треки Линды.

Арестовали Черкасова по другому делу — а именно из-за конфликта с основателями группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным. По версии следствия, Черкасов и «аффилированные с ним лица» в декабре 2024 года «предприняли незаконные и недобросовестные» действия по блокировке фильма «Руки вверх!» в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Премьер», «Иви» и «Старт».

Черкасов утверждал, что Жуков незаконно использует 15 песен, права на которые принадлежат «Джему». Жуков, в свою очередь, жаловался, что Черкасов заявил права на песни «Руки вверх!», используя документ 2006 года, подписанный бывшим продюсером коллектива Андреем Маликовым, который на тот момент уже семь лет не сотрудничал с группой.

Линда утверждала, что Фадееву «дал путевку в жизнь» ее отец

Линда и Михаил Кувшинов в конце марта дали интервью Ксении Собчак. Вот что они рассказали.

Кувшинов и отец Линды Лев Гейман привезли Фадеева в Москву в 1990-х и дали ему работу.

Лейбл «Кристальная музыка» создал Гейман специально для дочери, а Фадеева «наняли для проекта „Линда“».

Фадеев писал песни для Линды, а права принадлежали «Кристальной музыке» и затем перешли певице.

Фадеев получил деньги за передачу прав, обвинения в подделке подписи Линда и Кувшинов назвали абсурдными.

Конфликт с Фадеевым начался, когда отец Линды тяжело заболел.

Фадеев пытался использовать арест Черкасова, чтобы «забрать то, что давно принадлежит им».

«Сейчас то, на что прицелился Максим — это в принципе я. То есть чего он хочет? Чтобы меня не стало? Разрушить мои ценности? А мои ценности — это мое творчество, моя семья, моя команда. Он хочет построить, пополнить и удовлетворить свое финансовое благополучие, эксплуатируя болезнь моего отца? Человека, который дал ему путевку в эту жизнь. Не знаю, чего он хочет. Но судя по тому, что происходит, оно выглядит вот так», — сказала Линда в интервью.

Это не первый конфликт Фадеева с другими музыкантами

В 2023-2024 годах Максим Фадеев спорил с Натальей Ионовой по поводу названия проекта «ГлюкʼoZа». Продюсер заявлял, что ищет юридические возможности лишить Ионову права исполнять свои старые хиты и использовать псевдоним. Глюкоза говорила, что уже заплатила Фадееву 600 тысяч долларов за бессрочное право на исполнение 20 их общих песен.

Певица Юлия Савичева рассказывала о временном запрете на исполнение песен Фадеева. Запрет в итоге был снят в 2023 году. О конфликтах с Фадеевым говорили и артистки его лейбла Malfa, в том числе певица Наргиз Закирова и бывшая солистка Serebro Елена Темникова.

