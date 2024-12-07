Роскомнадзор потребовал удалить фильм «Руки вверх!» из онлайн-кинотеатров из-за спора о правах на песни

Роскомнадзор (РКН) направил онлайн-кинотеатрам уведомления о необходимости удалить из их каталогов фильм «Руки вверх!», рассказали «Ведомостям» четыре собеседника в крупных видеосервисах.

РКН, по словам собеседников издания, ссылается на определения Могорсуда от 3–5 декабря о наложении предварительных обеспечительных мер на фонограммы песен группы «Руки вверх!», используемых в фильме и его трейлере. Иски были поданы ООО «Компания Топ 7», владельцем которой является Юлия Палийчук, следует из данных ЕГРЮЛ. Связаться с компанией и ее владелицей «Ведомостям» не удалось.

Представители «Кинопоиска» и Start подтвердили получение уведомления от РКН и отметили, что оно будет исполнено. «Однако с учетом документов, которые есть в нашем распоряжении от правообладателей фильма, мы считаем, что жалобы истца некорректны», — отметил представитель Start.

Генеральный продюсер Yellow, Black and White, выпустившей ленту «Руки вверх!», Денис Жалинский в комментарии «Ведомостям» подчеркнул, что на использование всех песен, звучащих в фильме, были заключены все необходимые договоры с реальными правообладателями — «Первым музыкальным издательством» и студией «Союз».

«Более того, все фонограммы, использованные в фильме, также были написаны Сергеем Жуковым и принадлежат его авторству. Любая блокировка нашего контента неправомерна. Мы подали ответные иски, в том числе возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования исключительных прав Сергея Жукова и блокировки нашего контента», — заявил он.

В ноябре 2024 года МВД России по московскому району Хамовники возбудило уголовное дело по факту незаконного использования исключительных прав на фонограммы песен группы «Руки вверх!». В материалах дела, по данным «Ведомостей», говорилось о «неустановленном лице», составившем «фиктивные документы, якобы подтверждающие, в том числе, наличие прав ООО „Издательство Джем“ на фонограммы песен „Руки вверх!“».

После возбуждения уголовного дела интернет-платформы начали получать претензии от некой «Компании Топ 7», рассказали изданию в юридической компании IPCodex, представляющей интересы Сергея Жукова. «Налицо цель убрать фильм со всех площадок», — подчеркнула глава IPCodex Наталья Полианчик.

Фильм «Руки вверх!» об одноименной российской поп-группе вышел в прокат 10 октября 2024 года. При бюджете в 390 миллионов рублей (200 миллионов из которых на безвозвратной основе выделил Фонд кино), фильм на начало декабря собрал в прокате 965,4 миллиона рублей, пишут ведомости. В онлайн-кинотеатрах фильм вышел в конце ноября.

Ранее права на песни «Руки вверх!» в судах отстаивало музыкальное издательство «Джем». В судебных документах утверждалось, что права на музыкальные композиции «Джем» получил от «гражданина М.А.И.». По данным «Ведомостей», речь шла о бывшем продюсере группы «Руки вверх!» Андрее Маликове. В свою очередь солист «Руки вверх!» Сергей Жуков подавал иски к «Джему», требуя признать его исключительные права на музыку, тексты и фонограммы песен «Крошка моя»,«Малыш», «Студент», «История любви», «Чужие губы» и других.