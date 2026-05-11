Вспышка хантавируса на лайнере «Хондиус»: судно пришвартовалось на Канарских островах, пассажиров эвакуируют группами в защитных костюмах и масках По пунктам — что произошло и что делают власти, чтобы не допустить распространения болезни
Источник: Meduza
- Круизный лайнер «Хондиус», где произошла вспышка хантавируса, с 10 мая находится в порту Тенерифе. Оттуда эвакуируют пассажиров и членов экипажа.
- Пассажиров разделили на группы — в зависимости от гражданства. Эвакуация продлится несколько дней — последний самолет с гражданами Австралии улетит в понедельник.
- Пассажиры выходят с борта лайнера в защитных костюмах и масках. В некоторых случаях их поливают дезинфицирующим раствором из брандспойта перед посадкой в самолет.
- По прибытии на родину всех будет ждать строгий карантин. Инкубационный период вируса составляет до девяти недель. Власти США заявили, что будут наблюдать за своими гражданами 42 дня.
- За последние сутки симптомы появились у двух эвакуированных американцев и одного гражданина Франции. ВОЗ 11 мая заявила, что всего зафиксированы семь подтвержденных лабораторно случаев заболевания. Наличие хантавируса предполагается еще у двух человек (один из них умер).
- Вспышка на судне вызвана редким штаммом «Андес». Это единственный известный вид хантавируса, передающийся от человека к человеку. При этом в ВОЗ настаивают: это не новый Covid-19, общий риск для общественного здравоохранения остается низким.
- Всего с начала вспышки вируса умерли три человека.