Медицинский работник в защитном костюме во время высадки американских пассажиров «Хондуса» из самолета, прилетевшего с Тенерифе. Омаха, США, 11 мая 2026 года
Вспышка хантавируса на лайнере «Хондиус»: судно пришвартовалось на Канарских островах, пассажиров эвакуируют группами в защитных костюмах и масках По пунктам — что произошло и что делают власти, чтобы не допустить распространения болезни

Источник: Meduza
Hayden Smith / Reuters / Scanpix / LETA
  • Круизный лайнер «Хондиус», где произошла вспышка хантавируса, с 10 мая находится в порту Тенерифе. Оттуда эвакуируют пассажиров и членов экипажа.
  • Пассажиров разделили на группы — в зависимости от гражданства. Эвакуация продлится несколько дней — последний самолет с гражданами Австралии улетит в понедельник.
  • Пассажиры выходят с борта лайнера в защитных костюмах и масках. В некоторых случаях их поливают дезинфицирующим раствором из брандспойта перед посадкой в самолет.
  • По прибытии на родину всех будет ждать строгий карантин. Инкубационный период вируса составляет до девяти недель. Власти США заявили, что будут наблюдать за своими гражданами 42 дня.
  • За последние сутки симптомы появились у двух эвакуированных американцев и одного гражданина Франции. ВОЗ 11 мая заявила, что всего зафиксированы семь подтвержденных лабораторно случаев заболевания. Наличие хантавируса предполагается еще у двух человек (один из них умер).
  • Вспышка на судне вызвана редким штаммом «Андес». Это единственный известный вид хантавируса, передающийся от человека к человеку. При этом в ВОЗ настаивают: это не новый Covid-19, общий риск для общественного здравоохранения остается низким.
  • Всего с начала вспышки вируса умерли три человека.
