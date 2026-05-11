«Его интервью стало для меня шоком. Это ложь. Желаю ему справиться со своей непомерной обидой на всех» Юлия Навальная ответила Ивану Жданову на его обвинения в адрес ФБК

Это пересказ поста Юлии Навальной в соцсети икс. Она опубликовала его в ответ на интервью бывшего директора ФБК Ивана Жданова, в котором тот критикует фонд. В пересказе некоторые заявления могли быть отредактированы, дополнены или поменяны местами для придания связности тексту. Смысл и контекст полностью сохранен.

Я долго молчала, потому что неправильно публично конфликтовать с союзниками. В прошлом году я уволила Ивана Жданова с должности директора. Это было мое решение, оно далось мне непросто. К Леониду [Волкову] я обращалась за советом, что предложить Ивану, чтобы не выгнать его на улицу без ничего. Леонид старался найти выход. Переговоры были тяжелыми: Иван отказывался уходить с должности и выдвигал невыполнимые условия. Мы встречались вдвоем. Позже на встрече с Леонидом и Марией [Певчих] он назвал их предателями за то, что не вступились за него. Ивана просто сняли с должности, а не уволили из организации.

Его интервью стало для меня шоком. Слова о том, что ФБК якобы отошел от принципа «не врать и не воровать», меня поразили. Это ложь. Если бы это было правдой, то именно Иван должен был бы нести за это полную ответственность. Аудит мы провели уже без него: все в порядке.

Иван никогда не был «внутренним критиком» ФБК. Он критиковал и спорил гораздо меньше, чем остальные. К Ивану было много претензий: от потери интереса к работе в пользу личных проектов до игнорирования моих поручений. Ему безразлично, что происходит в организации.

Признаю некоторые заслуги Ивана: поиски Алексея [Навального] во время этапа в Харп, организация его похорон. Но в целом я считала его слабым руководителем и решила отстранить. Жаль, что пришлось высказаться об этом публично. Других комментариев давать не буду. Ивану желаю всего хорошего — и, главное, справиться со своей непомерной обидой на всех.

Новый скандал с участием ФБК (или даже два) Аллеман рассказывает о «токсичной атмосфере». Жданов обвиняет Волкова в найме «фиктивных сотрудников». Волков обвиняет Жданова в подлости. Цепочка заявлений

