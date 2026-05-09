Учитывая многочисленные просьбы с гуманитарной целью, очерченной в с американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю.

1. Разрешить 9 мая 2026 г. провести парад в г. Москве (Российская Федерация).

На время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

Президент Украины В. Зеленский

8 мая 2026 года

А вот что на параде сказал Путин

«Российский народ может выдержать все» Так считает Путин. В своей речи на параде 9 мая он продолжает воевать с НАТО. Что он сказал — коротко

