Владимир Зеленский выпустил указ президента Украины — «разрешить 9 мая 2026 года провести парад в Москве (Российская Федерация)» Вот текст этого документа
Источник: Meduza
Учитывая многочисленные просьбы с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю.
1. Разрешить 9 мая 2026 г. провести парад в г. Москве (Российская Федерация).
На время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.
Президент Украины В. Зеленский
8 мая 2026 года