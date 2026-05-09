Российский инстаграм всегда был аполитичным, а теперь стал очень протестным Там недовольны ценами на еду, блокировками и даже Путиным. Вот всего несколько примеров
Инстаграм в России заблокировали вскоре после начала большой войны России с Украиной в 2022 году. Но россияне из инстаграма никуда не ушли — больше того, их посты становятся все более политизированными. Из-за блокировок интернета, роста цен на продукты и других социальных проблем пользователи публикуют все больше постов с критикой власти — либо прямой, либо косвенной, в виде шуток и мемов. Чем именно они недовольны? Показываем на нескольких примерах.
Простите. В этом тексте много мата
Еда подорожала
Фарш — 1803 рублей. Пирожное — 1105.
Не хватает денег даже на огурцы
— Здравствуйте, я хочу взять кредит.
— На что вам кредит? На машину? На квартиру?
— Нет, на огурцы.
Коммуналка тоже не стала дешевле
Коммуналку будут индексировать на 40%. Вы что, ебанулись что ли? У моей мамы пенсия 14 тысяч рублей. У отца — 17. А коммуналка в районе 10 тысяч. Они что есть должны вообще?
А еще отключили интернет
Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я живу в глухой деревне.
Неделю мои дети не могли зайти в школу, потому что блокируют мобильный интернет. Внимание на мои счета за электричество — у нас нет газа в деревне, она не стоит в планах на газификацию — так вот, чтобы оплатить эти счета, я должна работать. А работать я не могу, потому что нам блокируют интернет.
Может пора уезжать?
Я вот что думаю: если в России я не нужна — мои знания, мой опыт десятилетний — я поехала, наверное, к батьке, в Беларусь, помогать братьям-белорусам. Поеду я к диктатору тогда.
Потому что нет сил жить без связи (внимание — это разговор по домофону)
— Доброго дня! Вы записаны на массаж.
— Спасибо, я буду.
Но можно установить «Макс»
— Алло, это ФСБ?
— Да, а что такое?
— Скажите, вы меня прослушиваете?
— Тебе какая разница?
— Да я сейчас была у гинеколога, и я не помню, на завтра на сколько мне назначили.
— Ты не у гинеколога была, а у маммолога, и запись у тебя завтра в 15:00.
А что с деньгами?
Я предприниматель, и в этом году меня заебало вообще.
Если твой бизнес дожил до февраля 2026 года, ты легенда.
И кто виноват?
Уважаемый Владимир Владимирович! Я самая лояльная часть страны. Но даже мое терпение подходит к концу. До какого предела надо довести народ? Воротят, что хотят. Мне хочется, чтобы наше правительство ушло в отставку. Все. Потому что это невозможно.
Фото на обложке: Nikolas Kokovlis / NurPhoto / Getty Images