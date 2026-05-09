Российский инстаграм всегда был аполитичным, а теперь стал очень протестным Там недовольны ценами на еду, блокировками и даже Путиным. Вот всего несколько примеров

Инстаграм в России заблокировали вскоре после начала большой войны России с Украиной в 2022 году. Но россияне из инстаграма никуда не ушли — больше того, их посты становятся все более политизированными. Из-за блокировок интернета, роста цен на продукты и других социальных проблем пользователи публикуют все больше постов с критикой власти — либо прямой, либо косвенной, в виде шуток и мемов. Чем именно они недовольны? Показываем на нескольких примерах.

Простите. В этом тексте много мата

Еда подорожала

Фарш — 1803 рублей. Пирожное — 1105.

Не хватает денег даже на огурцы

— Здравствуйте, я хочу взять кредит.

— На что вам кредит? На машину? На квартиру?

— Нет, на огурцы.

Коммуналка тоже не стала дешевле

Коммуналку будут индексировать на 40%. Вы что, ебанулись что ли? У моей мамы пенсия 14 тысяч рублей. У отца — 17. А коммуналка в районе 10 тысяч. Они что есть должны вообще?

А еще отключили интернет

Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я живу в глухой деревне.

Неделю мои дети не могли зайти в школу, потому что блокируют мобильный интернет. Внимание на мои счета за электричество — у нас нет газа в деревне, она не стоит в планах на газификацию — так вот, чтобы оплатить эти счета, я должна работать. А работать я не могу, потому что нам блокируют интернет.

Может пора уезжать?

Я вот что думаю: если в России я не нужна — мои знания, мой опыт десятилетний — я поехала, наверное, к батьке, в Беларусь, помогать братьям-белорусам. Поеду я к диктатору тогда.

Потому что нет сил жить без связи (внимание — это разговор по домофону)

— Доброго дня! Вы записаны на массаж.

— Спасибо, я буду.

Но можно установить «Макс»

— Алло, это ФСБ?

— Да, а что такое?

— Скажите, вы меня прослушиваете?

— Тебе какая разница?

— Да я сейчас была у гинеколога, и я не помню, на завтра на сколько мне назначили.

— Ты не у гинеколога была, а у маммолога, и запись у тебя завтра в 15:00.

А что с деньгами?

Я предприниматель, и в этом году меня заебало вообще.

Если твой бизнес дожил до февраля 2026 года, ты легенда.

И кто виноват?

Уважаемый Владимир Владимирович! Я самая лояльная часть страны. Но даже мое терпение подходит к концу. До какого предела надо довести народ? Воротят, что хотят. Мне хочется, чтобы наше правительство ушло в отставку. Все. Потому что это невозможно.

