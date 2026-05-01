Принцессы Алексия и Амалия во дворце Нордейнде в Гааге, 17 сентября 2024 года Patrick van Katwijk / Getty Images

33-летний житель Гааги готовится предстать перед судом по уголовному делу о подготовке покушения на убийство двух принцесс Нидерландов — наследницы престола, 22-летней Катарины-Амалии, и ее младшей сестры, 20-летней Алексии. Подозреваемого доставят в суд 4 мая, сообщает таблоид Algemeen Dagblad, ссылаясь на прокуратуру страны.

Подозреваемый готовил покушение в феврале 2026 года в Гааге — в этом городе находится рабочий дворец короля Виллема-Александра. Насколько конкретным был план покушения и каков мотив подозреваемого, неизвестно.

У задержанного обнаружили два топора. На них были вырезаны несколько слов: «Alexia» (имя одной из принцесс), «Mossad» (название разведки Израиля), «Sieg Heil» (нацистское приветствие). Кроме того, у него нашли лист бумаги, на котором от руки были написаны имена принцесс Амали и Алексии, а также слово «Bloedbad» (то есть «резня», «бойня»).

Как отмечает нидерландская радиовещательная корпорация NOS, прокуратура Гааги не стала раскрывать подробности о подозреваемом. Представитель ведомства лишь сообщил, что речь идет об «уязвимом» человеке. Адвокат подозреваемого заявил, что защита решила не сообщать СМИ дополнительную информацию.

Амалия ранее уже получала угрозы. Как сообщает Algemeen Dagblad, в 2020 году, когда принцессе было 17 лет, ей пришлось скрываться после того, как некий Вутер Г. (его фамилия не раскрывается) угрожал ей насилием, в том числе сексуализированным. Подозреваемого задержали, он вышел на свободу после четырех лет принудительного лечения незадолго до того, как Амалии исполнился 21 год.

В ноябре 2023 года в Нидерландах задержали 40-летнего Мухаммада Э., которого заподозрили в том, что он причастен к угрозам в адрес принцессы Амалии. Незадолго до этого король Виллем-Александр и королева Максима объявили, что их старшая дочь не может жить в студенческом общежитии в Амстердаме.

В 2023 году Амалия рассказала, что переживает очень трудный период и скучает по нормальной жизни. Позже стало известно, что наследная принцесса более года жила и училась в Мадриде. Затем, благодаря принятым мерам, она смогла вернуться в Нидерланды, рассказали источники радиовещательной корпорации NOS. О каких мерах идет речь, неизвестно.

еще о жизни королевских особ

