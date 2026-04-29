С начала года в российских СИЗО и колониях умерли как минимум шесть человек, осужденных по политическим мотивам. Вот кем были эти люди

Татьяна Макеева / Reuters / Scanpix / LETA

По данным правозащитной организации «Мемориал» (которую суд недавно окончательно запретил), в России больше пяти тысяч человек являются жертвами политических репрессий. Не меньше 68 из них за последние полтора десятка лет умерли в заключении, причем как минимум шестеро — с начала 2026 года. «Медуза» коротко рассказывает о каждом из этих шестерых погибших.

Роман Сидоркин

52 года, умер 8 января

Бывший сотрудник оборонного предприятия из Курской области. Его с женой Татьяной, которая тоже работала на этом предприятии, задержали в 2022 году. По версии ФСБ, они передавали украинской разведке документацию и образцы изделий военного назначения, а также готовили диверсию — подрыв железной дороги. В 2023 году Роман Сидоркин получил 17 лет заключения, Татьяне дали 13 лет. Через год на Романа завели новое уголовное дело (о краже изделий военного назначения с его предприятия), в результате чего срок вырос до 23 лет. В конце 2025 года у Сидоркина в тюрьме развился бронхит, а следом за ним — пневмония. 8 января он умер в больнице. Его жена продолжает отбывать наказание.

Олег Тырышкин

64 года, умер 4 февраля

Бывший шахтер и профсоюзный активист из Анжеро-Судженска в Кемеровской области. После начала войны его несколько раз штрафовали из-за публикаций в соцсетях: фотографий Владимира Путина в нацистской форме и комментариев о сотрудниках ФСБ. В 2023 году на Тырышкина завели уголовное дело об оправдании терроризма — из-за комментариев во «ВКонтакте» о гибели президента Чечни Ахмата Кадырова в 2004 году. Он получил два года колонии. На апелляции Тырышкин жаловался на здоровье: «У меня ноги уже не ходят. Я не знаю, что мне делать. За что мне так мучиться?» Вскоре на него завели новое уголовное дело, опять из-за комментариев в соцсетях. 4 февраля 2026 года Тырышкину «стало плохо с сердцем», и он умер. Публично о его смерти стало известно лишь 24 апреля.

Александр Доценко

65 лет, умер 19 февраля

Доценко — художник-ювелир родом из Украины, который жил в поселке Гатчина Ленинградской области. В 2024 году он был приговорен к трем годам колонии-поселения. Его жена, художница Анастасия Дюдяева, получила три с половиной года колонии-поселения. Их осудили за то, что они якобы подложили листовки со словами «Путиняку на гиляку» в продукты в магазине «Лента» в Петербурге. Дюдяева и Доценко отрицали свою вину. 12 февраля 2026 года Доценко перенес инфаркт в колонии-поселении. Его доставили в больницу, где он через неделю умер. Дюдяева продолжает отбывать наказание в Карелии. После смерти мужа она написала ему письмо, которое заканчивается словами: «То, что я тебя встретила, это тоже подарок судьбы. Спасибо тебе, любовь моя!»

Владимир Осипов

56 лет, умер в марте

Житель подмосковного города Дзержинский, которого задержали в 2024 году и приговорили к шести с половиной годам колонии по делу о военных фейках. Поводом стали посты в «Одноклассниках», в которых мужчина якобы обвинял Путина в организации взрыва на Крымском мосту, а российскую армию — в убийстве детей в Донбассе. Из-за высокого давления Осипову вызывали скорую помощь почти на каждое судебное заседание, а его жалобы на плохое самочувствие привели к тому, что судья несколько раз удаляла его из зала и даже лишила возможности произнести последнее слово. 18 марта правозащитный проект «Тюремный адвокат» сообщил, что Осипов умер в СИЗО. Причиной смерти был назван инфаркт миокарда.

Андрей Акузин

53 года, умер 8 апреля

Художник из Комсомольска-на-Амуре, которого арестовали 2 апреля 2026 года. По словам его подруги, режиссера Татьяны Фроловой, поводом стал в соцсетях. 7 апреля Акузину исполнилось 53 года, а на следующий день он повесился в камере, рассказала Фролова. Она добавила, что Акузин давно был несогласен с российской властью, «ненавидел» войну с Украиной и в переписках с ней повторял фразу о том, что «единственный свободный протест сегодня — это самоубийство». «Он был прекрасный, непокорный человек, как », — сказала о погибшем друге Фролова.

Веган Христолюб Божий

43 года, умер в апреле

Ютьюб-блогер из Воронежской области, который называл себя анархистом и религиозным диссидентом. В феврале 2025 года ему дали три года колонии-поселения из-за ролика с упоминанием военных преступлений советских солдат во время Великой Отечественной войны. В октябре 2025 года, в день, когда он должен был приехать в колонию-поселение, Христолюб вышел на пикет с плакатом «Иисус заповедал любить врагов, а не убивать». Его забрали в колонию-поселение и отправили в ШИЗО. 17 апреля стало известно о его смерти; его нашли повешенным в камере ШИЗО. Родственники считают, что Христолюб не мог пойти на самоубийство из-за своих религиозных убеждений. Сам он, еще будучи на свободе, говорил, что начнет голодовку в заключении, и советовал семье провести независимую экспертизу в случае его смерти.