Блогера-пацифиста Вегана Христолюба Божьего нашли повешенным в ШИЗО. Из-за его гибели завели дело о халатности

Из-за гибели в воронежской колонии блогера-пацифиста Вегана Христолюба Божьего возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК). Заключенного нашли повешенном в камере штрафного изолятора (ШИЗО), рассказал знакомый блогера Sotavision и «Осторожно, новости».

О смерти 43-летнего блогера в исправительной колонии № 2 в Воронежской области стало известно 17 апреля. Об этом отец Христолюба Божьего рассказал его друзьям, а те сообщили журналистам.

Семье блогера изначально не рассказали при каких обстоятельствах он погиб. По словам отца Христолюба Божьего, у него были «натянутые отношения» с администрацией колонии, а также «небольшие недопонимания» с заключенными в камере.

По новой информации, отец блогера 21 апреля приходил к следователю и в колонию. Там ему рассказали, что Христолюба Божьего нашли повешенным в ШИЗО, куда его отправили в начале апреля.

Отцу погибшего, как сообщается, также рассказали, что после гибели заключенного возбуждено уголовное дело по признакам халатности. Подробностей о нем, нет.

Родственники блогера сомневаются в версии самоубийства: погибший был христианином. Они предполагают, что Христолюб Божий мог объявить голодовку, ранее он уже проводил такую акцию, когда его отправляли в ШИЗО.

Веган Христолюб Божий вел сайт и ютьюб-канал про христианство и веганство, отмечает «Медиазона». На своих площадках он среди прочего выпускал проповеди на разные темы, в том числе в защиту порнографии, с критикой гомофобии, о других религиях и против российско-украинской войны.

В начале феврале 2025 года Воронежский областной суд приговорил Христолюба Божьего к трем годам колонии-поселения и принудительному лечению по уголовному делу о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК) Поводом стал один из роликов блогера, где он говорил о вербовке заключенных на войну в Украине и упоминал ветеранов Великой Отечественной войны.

Из-за видео о «секте» исламе блогера также признали виновным в оскорблении чувств верующих (статья 148 УК), но освободили от наказания из-за истечения сроков давности.

В конце 2025 года Христолюба Божьего в колонию общего режима.