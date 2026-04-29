Пока США и Европа думают, как открыть Ормузский пролив, Китай боится закрытия Малаккского пролива Это еще одно «бутылочное горлышко» мировой торговли нефтью. Вот что о нем надо знать

Пока главным результатом войны США и Израиля с Ираном стала Ормузского пролива. Из-за нее транзит судов через пролив сократился на 95%, а цены на нефть и газ в Европе и Азии повысились на 35-60%. А главное, она показала, как закрытие одного морского пути может пошатнуть всю глобальную торговлю. На этом фоне внимание на себя обратило еще одно узкое место мировой морской торговли — Малаккский пролив между Малайзией и Индонезией. На прошлой неделе индонезийский министр финансов поднял вопрос взимания платы за проход по проливу. И хотя он быстро отказался от своих слов, они все равно вызвали сильное беспокойство. Агентство Bloomberg объяснило, почему Малаккский пролив имеет большое значение — и одновременно представляет собой такую серьезную уязвимость (особенно для Китая). «Медуза» кратко пересказывает этот материал.

Почему Малаккский пролив так важен?

Это кратчайший морской путь из Восточной Азии на Ближний Восток и в Европу. Он проходит между Малайзией и Индонезией, на севере к нему также выходит Таиланд, а на юге — Сингапур. Через Малаккский пролив осуществляется почти 22% мировой морской торговли. По нему провозят широкий спектр грузов — от нефти и сжиженного природного газа до угля, пальмового масла и железной руды. Управление энергетической информации США называет Малаккский и Ормузский проливы главными узкими местами мирового транзита нефти (через Малаккский пролив ее в последние годы провозили даже больше, чем через Ормузский).

А почему пролив уязвим?

Его протяженность — 800 километров, а ширина в самом узком месте — 2,7 километра (для сравнения, Ормузский пролив в самом узком месте имеет ширину 34 километра). Это увеличивает риск столкновений судов и их посадки на мель, особенно на самых оживленных участках пролива. Даже локальные перебои могут замедлить движение и повысить стоимость судоходства по Малаккскому проливу, объясняет Bloomberg. Есть альтернативные маршруты через индонезийский архипелаг, но они не так удобны и просты в навигации.

Кто его контролирует?

Малаккский пролив примыкает к территориальным водам Малайзии, Индонезии, Таиланда и Сингапура. Они вместе патрулируют его, но он классифицируется как международный пролив. Это значит, что прибрежные государства не могут останавливать транзит по проливу или взимать плату за него, хотя плата за определенные услуги разрешена.

Именно поэтому, когда на прошлой неделе министр финансов Индонезии Пурбая Юдхи Садева, ссылаясь на , стал вслух размышлять о возможности взимать пошлину с судов, проходящих через Малаккский пролив, это вызвало международный резонанс (даже несмотря на то, что министр практически сразу отказался от своих слов). Сингапур и Малайзия заявили, что вопрос о пошлинах всерьез не рассматривается.

Почему пролив очень важен для Китая?

Китай — крупнейший в мире импортер нефти, и большая часть этих поставок идет как раз через Малаккский пролив. Это делает Китай крайне чувствительным к возможной нестабильности в проливе: если проход по нему будет заблокирован войной, аварией, пиратством или другим кризисом, у Китая возникнет серьезная проблема с поставками энергоносителей и в целом с торговлей. Китайские лидеры давно понимают эту проблему (они назвали ее «малаккской дилеммой»), и пытаются снизить свою зависимость от этого морского маршрута, в том числе с помощью нефте- и газопроводов из Мьянмы и России.