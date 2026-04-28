Суда у порта Хайфы Ariel Schalit / AP / Scanpix / LETA

Владимир Зеленский заявил, что будет добиваться введения санкций из-за того, что Израиль получает зерно, вывезенное Россией с оккупированных территорий Украины. Президент пригрозил, что под санкции попадут перевозчики зерна и те, «кто пытается зарабатывать на такой преступной схеме».

«Покупка краденого во всех нормальных странах — деяние, влекущее за собой юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна» , — написал украинский лидер в соцсетях 28 апреля. По его словам, Киев по дипломатическим каналам пытался добиться от Израиля того, чтобы в порты страны не входили суда с украденным зерном, однако «очередное такое судно не остановлено».

27 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в порт Хайфы вошло очередное, уже как минимум второе судно с зерном с оккупированных территорий Украины. Киев вызвал в МИД посла Израиля и призвал не принимать судно. В ответ министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Украина не предоставила этому никаких доказательств.

В Кремле отказались комментировать заявления Украины про поставки зерна с оккупированных территорий. «Пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль — с киевским режимом. Мы не хотели бы комментировать и влезать в это дело», — сказал на брифинге 28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Служба внешней разведки Украины сообщала в начале 2026 года, что Россия для обхода санкций продает зерно с оккупированных территорий Украины под видом собственного. По оценке Украины, за прошлый год Россия вывезла более двух миллионов тонн зерновых культур, выращенных на оккупированных территориях. Их основными покупателями стали Египет и Бангладеш.

Россия систематически — как минимум с 2023 года — поставляет в Израиль зерно, собранное на оккупированных территориях Украины, сообщило израильское издание «Гаарец» 27 апреля. По информации журналистов, за это время в страну прибыли два судна с зерном, и как минимум одно из них разгрузили. Еще по меньшей мере семь судов пытались скрыть происхождение зерна.

