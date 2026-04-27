«Я не педофил. Я никого не насиловал» Трамп ответил на манифест американца, открывшего стрельбу на ужине с его участием. Расшифровка

Президент США Дональд Трамп на корреспондентском ужине Белого дома в Вашингтоне, 25 апреля 2026 года Yuri Gripas / EPA / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп в интервью программе «60 Minutes» на телеканале CBS News высказался о стрельбе, которая произошла 25 апреля на ужине для прессы в отеле Hilton в Вашингтоне. Трамп заявил, что во время происшествия чувствовал себя в полной безопасности: «Я не беспокоился. Мне в этой жизни все понятно. Мы живем в сумасшедшем мире». Он также прокомментировал манифест стрелка, 31-летнего жителя Калифорнии Коула Томаса Аллена, который тот отправил своей семье незадолго до нападения. Текст манифеста появился в таблоиде New York Post (любимом издании Трампа). В нем Аллен заявлял, что его цели — это чиновники администрации президента, а «приоритет определяется от самого высшего до самого низшего ранга». Далее в тексте говорилось: «Я больше не готов позволить педофилу, насильнику и предателю запятнать мои руки своими преступлениями» (о ком идет речь, неясно). Трамп назвал автора манифеста «вероятно, довольно больным человеком». Вот расшифровка беседы президента с корреспондентом CBS News.

Ведущая «60 Minutes» Нора ОʼДоннелл: Так называемый манифест — ошеломляющее чтение, господин президент. Похоже, он упоминает в нем мотив. Он написал: «Мои цели — чиновники администрации». А также: «Я больше не готов позволить педофилу, насильнику и предателю запятнать мои руки своими преступлениями». Как вы отреагируете на это?

Президент США Дональд Трамп: Я ждал, что вы это прочтете, знал, что вы это сделаете, потому что вы… вы… вы ужасные люди. Ужасные. Да, он действительно это написал. Я… я не насильник. Я никого не насиловал.

ОʼДоннелл: О, вы думаете… вы думаете, что он имел в виду вас?

Трамп: Я не педофил. Простите. Простите. Я не педофил. Вы читали эту чушь, написанную больным человеком? Меня связывают со всем, что не имеет ко мне никакого отношения. Меня полностью оправдали. Ваши друзья по другую сторону баррикад были замешаны, скажем, в деле или других вещах. Но я сказал себе: «Я дам это интервью, и они, вероятно…» Я прочел манифест. Он больной человек. И вам должно быть стыдно за то, что вы это читаете, потому что я не имею к этому отношения…

ОʼДоннелл: Господин президент, это слова стрелка…

Трамп: …И никогда не имел. Извините. Извините. Вы не должны читать это в программе «60 Minutes». Вы позоритесь. Но продолжайте. Давайте закончим интервью.

ОʼДоннелл: Еще он написал кое-что…

Трамп: Вы… вы позоритесь.

ОʼДоннелл: В манифесте есть еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, чтобы определить его мотив. Это то, что он жил в отеле с пятницы [24 апреля]. Он зарегистрировался, сказал, что осмотрел место, и написал: «Черт возьми, чем занимается Секретная служба?» И он написал, цитирую: «Я ждал камеры наблюдения на каждом повороте, прослушку в номерах, вооруженных агентов через каждые три метра, металлоискатели повсюду. А получил — ничего». Он написал: «Такой уровень некомпетентности — просто безумие». Сэр, вы уже пережили два …

Трамп: Он тоже довольно некомпетентен — его поймали. И поймали довольно легко. Так что я бы сказал, что он тоже довольно некомпетентен. Знаете, я могу взять любое событие, связанное с безопасностью или чем-то таким. И всегда могу найти недостатки, что бы ни случилось. Я могу взять бейсбольную команду, которая выиграла матч со счетом 18:0, и сказать, что они должны были играть лучше. Эти ребята [из Секретной службы] вчера вечером хорошо поработали. Они действительно хорошо поработали. А теперь, вносят ли они коррективы? Вносят. Они учатся. Они вносят коррективы. Мы живем в другом мире с интернетом, нежели жили несколько лет назад.

В гостинице Hilton в Вашингтоне на ужине с журналистами, где был Трамп, открыли стрельбу. Президент не пострадал, нападавший задержан. Главное Возле этого же отеля в 1981 году было совершено покушение на Рейгана

