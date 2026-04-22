Прощай, А23а! На протяжении 40 лет это был самый большой айсберг в мире. Теперь он раскололся и растаял

Январь 2025 года Anita Gould

А23а — один из самых больших айсбергов-долгожителей, которых удавалось отследить ученым. Он откололся от Антарктиды еще в 1986 году. Его площадь составляла 4170 квадратных километров — это примерно как площадь Москвы и Петербурга вместе взятых. Из-за своих огромных размеров и веса А23а сел на мель в море Уэдделла у берегов западной Антарктиды и оставался неподвижным больше трех десятилетий. В 2020 году айсберг начал движение и несколько лет дрейфовал в Южном океане. К сентябрю 2025-го, после отделения нескольких крупных фрагментов, А23а перестал считаться самым крупным айсбергом в мире, а к апрелю 2026-го окончательно раскололся на куски. Посмотрите, каким он был до завершения своего 40-летнего путешествия.

Март 2025 года Beth Roberts / Cover Images / Scanpix / LETA

А23а в декабре 2025 года. На его поверхности видны большие лужи талой воды NASA

Апрель 2026 года NASA