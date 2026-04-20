Швейцария десять лет блокировала активы бизнесмена Дениса Кацыва, подозреваемого в отмывании денег из дела Магнитского Недавно ему удалось вывести из страны шесть миллионов франков, которые могли снова заморозить

Российский бизнесмен Денис Кацыв, которого связывали с налоговой аферой, вскрытой Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (7,6 миллиона долларов) на свои счета за рубежом, выяснило издание Swissinfo. Деньги хранились на счетах швейцарских банков и до недавних пор были заморожены местными властями в рамках расследования дела Магнитского. Кацыв перевел деньги за рубеж незадолго до того, как эти средства могли вновь заморозить. «Медуза» кратко пересказывает материал Swissinfo.

Денис Кацыв — сын бывшего вице-президента «Российских железных дорог» и бывшего вице-премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию Кацыва-младшего Prevezon Holdings обвиняли в том, что она причастна к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из бюджета России, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.

Считалось, что к крупному хищению денег причастны российские правоохранительные органы. После того как Магнитский раскрыл схему, его задержали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.

Деньги Кацыва в Швейцарии арестовали в 2011 году, а после 10 лет расследования 99% суммы разморозили

Фонд Hermitage Capital в 2011 году подал уголовную жалобу в Швейцарии. Это дело стало одним из первых международных расследований, которое инициировал Hermitage в связи с отмыванием доходов, полученных от мошенничества в России. В дальнейшем такие же расследования проводили в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.

Швейцария в рамках своего расследования заморозила около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), которыми владели трое граждан России, в том числе Денис Кацыв. Деньги бизнесмена заморозили на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент там хранилось 8,2 миллиона долларов, принадлежащих Кацыву (в своей публикации Swissinfo приводит сумму именно в долларах).

Генеральная прокуратура Швейцарии фактически закрыла дело в июле 2021 года и конфисковала только 1% от денег, которые хранились на счете Кацыва — около 78 тысяч долларов. Кацыв обжаловал это решение, но проиграл в 2023 году. При этом у него остался доступ к оставшимся 99% средств.

Федеральный суд в Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании Кацыва, посчитал, что прокуратура использовала «неконституционный» метод для расчета сумм, которые связаны с делом Магнитского и подлежат конфискации. Суд потребовал провести новый расчет, что потенциально могло привести к конфискации большей части активов Кацыва.

Кацыв отправил большую часть денег в банк в Израиле. Еще часть могла попасть в Армению — или остаться в Швейцарии

Как установили журналисты Swissinfo, изучив данные о транзакциях, 12 февраля 2026 года, то есть спустя два месяца после решения суда, Денис Кацыв перевел более шести миллионов швейцарских франков со своего счета в банке UBS.

Большую часть суммы — 5,5 миллиона франков — он отправил в Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля.

Еще около 500 тысяч франков он перевел финансовой компании Landmark Capital, зарегистрированной в Армении. Деньги поступили на счет этой компании в швейцарском банке Incore. Кацыв просил, чтобы Landmark перевела деньги дальше — в банк в Ереване. Неясно, смогла ли Landmark сделать это или же деньги остались в Швейцарии.

В платежных документах говорилось, что переводы сделали бенефициарному владельцу компаний Денису Кацыву «в связи с решением о ликвидации компаний», отмечается в расследовании.

Неясно, почему банк UBS, несмотря на решение суда, позволил Кацыву вывести деньги из Швейцарии. Swissinfo не смог установить, выводил ли Кацыв деньги со своего счета в другом швейцарском банке, Edmond de Rothchild Bank.

Представители UBS и Edmond de Rothchild Bank отказались от комментариев. В Incore, куда поступили 500 тысяч франков, сообщили, что законодательство запрещает им «раскрывать любую информацию, касающуюся отношений с клиентами, финансового положения или развития бизнеса клиентов».

Швейцарские юристы Дениса Кацыва, ссылаясь на решения суда, утверждают: нет оснований полагать, что деньги, похищенные в России, в итоге поступали на счета компании Prevezon, которой владеет Кацыв.

Как ожидается, 22 апреля парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию с критикой властей Швейцарии из-за дела Магнитского, выяснили журналисты Swissinfo. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект резолюции 27 января 2026 года. В документе критикуются выводы швейцарских властей по этому делу. Хотя резолюции ПАСЕ не имеют обязательной силы, они «имеют политический вес и могут повлиять на международные дебаты», пишет издание.

Денис кацыв фигурировал и в других расследованиях

Зять Михаила Мишустина покупал квартиры в Нью-Йорке. В то же время и в том же доме, что и обвиненная в отмывании денег компания из дела Магнитского

