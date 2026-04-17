85-летняя француженка переехала в США ради военного, в которого влюбилась в молодости. А после его смерти оказалась в тюрьме для мигрантов Похоже, на нее донесли сыновья ее умершего мужа

Aaron Schwartz / Sipa USA / Alamy Live News

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп санкционировал жесткую антимиграционную политику, символом которой стала ICE — Иммиграционная и таможенная полиция США. Это ведомство начало устраивать рейды по всей стране, хватая не только нелегальных мигрантов, но и людей, находившихся в стране легально. Кульминацией стали события в Миннеаполисе в начале 2026 года, где рейды ICE и противодействие им закончились убийством двух человек.

На этой неделе американские и французские СМИ рассказали еще одну громкую историю с участием ICE. Сотрудники ведомства задержали и отправили под стражу 85-летнюю француженку. Она вышла замуж за американского военного, в которого влюбилась в молодости, но через полгода осталась вдовой. Женщина действительно просрочила свою визу. Однако, по всей видимости, сыновья ее покойного мужа использовали ICE, чтобы одержать над ней верх в споре за наследство.

Француженка Мари-Терез Росс-Маэ познакомилась с американцем Биллом Россом в конце 1950-х на военной базе НАТО во Франции. Билл был пилотом вертолета, а Мари-Терез работала на базе секретаршей. Позже Билл женился на одной из ее подруг, вернулся на родину и поселился в городе Аннистон, штат Алабама. Мари-Терез тоже вышла замуж и родила троих детей.

В 2010 году они нашли друг друга в социальных сетях и возобновили общение. В 2022-м, через несколько месяцев после смерти мужа, Мари-Терез начала ездить к Биллу, который к тому моменту тоже овдовел. В 2025 году она вышла за него замуж и перебралась в Аннистон. Гражданская церемония заключения брака прошла в апреле, а религиозная — летом того же года, рассказали The New York Times дети Мари-Терез.

24 января 2026 года Билл умер от естественных причин в возрасте 85 лет. А 1 апреля Мари-Терез задержали сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) за нарушение правил пребывания в США. Ее вывели из дома в Аннистоне в ночной рубашке и халате, заковав руки и ноги в наручники, и отправили в центр содержания мигрантов в Луизиане, сообщило издание Ouest-France со ссылкой на ее детей.

Аннистон, штат Алабама annistonal.gov

Центр содержания ICE в городе Джена, штат Луизиана Gerald Herbert / AP / Scanpix / LETA

Аресту предшествовал спор о наследстве, который завязался между Мари-Терез и сыновьями ее покойного мужа. Билл не оставил завещания, поэтому по законам Алабамы Мари-Терез претендовала на половину его имущества (это дом в Аннистоне стоимостью 173 тысячи долларов, две машины — грузовик и «Мерседес» 2018 года выпуска, а также примерно 1500 долларов на банковском счете), а двое сыновей разделили бы между собой оставшуюся половину.

Согласно судебным документам по делу о наследстве Билла Росса, которые изучила The New York Times, Тони Росс — младший сын Билла — дал показания о том, что после свадьбы с его отцом Мари-Терез говорила, что в случае его смерти ей не нужно никакое наследство, только возможность улететь назад во Францию. Когда Билл умер, его сыновья предложили Мари-Терез 10 тысяч долларов для возвращения на родину, заявил Тони.

NYT не уточняет, оспаривала ли Мари-Терез это утверждение. При этом в документах, которые она еще до ареста подавала в суд в рамках дела о наследстве, были описаны более агрессивные действия со стороны сыновей Билла. По ее словам, на следующий день после его смерти они приехали и забрали обе его машины. Кроме того, утверждала Мари-Терез, Гэри Росс — старший сын Билла — перенаправил к себе всю почту, доставляемую в дом отца, из-за чего она пропустила встречу с сотрудниками иммиграционной службы. Из-за своего иммиграционного статуса Мари-Терез также не могла пользоваться банковским счетом покойного мужа, и у нее не было денег на еду и оплату коммунальных услуг. После ареста Мари-Терез ее дети рассказали, что в доме в Аннистоне были отключены вода, электричество и интернет.

30 марта судья Ширли Миллвуд, которая рассматривала дело о наследстве Билла Росса, временно запретила всем членам его семьи продавать или дарить его имущество. А через два дня после этого Мари-Терез была задержана представителями ICE. Ведомство заявило, что она просрочила свою 90-дневную визу в США примерно на четыре месяца.

10 апреля судья Миллвуд назначила временного управляющего имуществом Билла Росса и обязала сыновей покойного сдать ключи от его дома. В постановлении, на которое ссылается NYT, она также потребовала провести расследование, заподозрив, что младший сын Билла Тони Росс воспользовался своим служебным положением, чтобы добиться ареста Мари-Терез. Тони — бывший полицейский, а ныне сотрудник федерального суда в Аннистоне. Его о том, что Мари-Терез будет задержана, за день до того, как за ней пришла ICE. Через час после ее задержания Тони получил сообщение, подтверждающее, что женщину забрали. Через два часа его брат Гэри пришел в дом их отца и сменил там замки, написала в своем постановлении судья.

Мари-Терез находится в одной из тюрем ICE в Луизиане уже больше двух недель. Ее дети во Франции опасаются, что «она не продержится и месяца в таких условиях», учитывая ее возраст и состояние здоровья. Их беспокойство усугубляет то, что они не могут связаться с матерью с момента ее задержания — в центре содержания мигрантов, где она находится, не принимают международные телефонные звонки. Поддерживать связь с ней помогают ее соседи из Аннистона. Через них Мари-Терез постаралась успокоить детей, сказав, что другие обитатели тюрьмы ее поддерживают.

Французское правительство «полностью мобилизовалось», чтобы добиться ее освобождения, заявил агентству AP 16 апреля консул Франции в Новом Орлеане Родольф Самбу. «Учитывая ее возраст, мы очень хотим, чтобы она как можно скорее выбралась из этой ситуации», — сказал он. По словам дипломата, он координирует действия с французскими официальными лицами в Вашингтоне и Париже, чтобы освободить Мари-Терез и обеспечить ей доступ к медицинской помощи. При этом посол отказался комментировать иммиграционный статус женщины или подробности ее разбирательств в США.

