В аэропортах Европы запустили новую систему пограничного контроля. Это привело к задержкам и длинным очередям Путешественникам приходилось часами ждать проверки, некоторые не успели на рейс

Очередь на пограничный контроль в международном аэропорту Загреба, Хорватия. 10 апреля 2026 года Igor Soban / PIXSELL / Scanpix / LETA

После полноценного запуска Европейской системы въезда/выезда (EES) — новой системы пограничного контроля для граждан стран, не входящих в ЕС, — аэропорты в 15 европейских странах сообщили о серьезных задержках и длинных очередях на погранконтроле, пишет Financial Times.

Система заработала 10 апреля. Как сообщили газете в Международном совете аэропортов (Airports Council International, ACI), после запуска EES пассажиры в региональных аэропортах и крупных хабах, в том числе во Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции, были вынуждены ждать в очередях на пограничном контроле до трех часов.

Такое длительное время ожидания наблюдалось в часы пик, отметил директор европейского подразделения ACI Оливье Янковец. «Эта ситуация в ближайшие недели и тем более в пиковые летние месяцы станет попросту неуправляемой», — опасается он.

На фоне полноценного запуска новой системы некоторые пассажиры опаздывали на рейсы и были вынуждены покупать новые билеты. Так, как сообщало британское издание The Independent, 13 апреля из-за новых правил пограничного контроля из 156 пассажиров, купивших билеты на рейс авиакомпании Easyjet из миланского Линате в Манчестер, только 34 человека успели на самолет.

Один из опоздавших пассажиров, 56-летний житель Великобритании Макс Хьюм рассказал, что в итоге ему, жене и дочери, чтобы добраться домой, пришлось потратить в общей сложности около 1600 фунтов стерлингов (1800 евро, 165 тысяч рублей).

Некоторым путешественникам, застрявшим в очередях на пограничном контроле в первый день полноценного запуска системы, 10 апреля, становилось плохо, рассказывала «Би-би-си».

Как работает новая система

Европейская система въезда/выезда (EES) — это система пограничного контроля для граждан стран, не входящих в Европейский союз, которые совершают краткосрочные поездки (на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода) в страны Шенгенской зоны. Всего таких стран 29: это 25 стран ЕС (без Ирландии и Кипра), а также Исландия, Норвегия, Лихтенштейн и Швейцария.

EES запустили еще в октябре 2025 года. Но полноценно она заработала только 10 апреля 2026 года. Цель новой системы, утверждают власти ЕС, «сделать поездки в Европу более эффективными и безопасными».

По задумке создателей автоматизированная система EES должна заменить необходимость проставления штампов в паспортах путешественников, а также ускорить процесс пересечения границы.

Система собирает данные, содержащиеся в проездном документе, дату и место каждого въезда и выезда, а также биометрические данные. Теперь при первом визите в одно из государств Шенгенской зоны у граждан третьих стран будут собирать персональные данные, биометрию (портрет и отпечатки пальцев), а также информацию из проездного документа.

Пройти процедуру можно на стойке пограничной службы, стойке самообслуживания, а также через мобильное приложение Travel to Europe.

Биометрический (10-летний) паспорт для въезда в Шенгенскую зону не обязателен. Те, у кого обычные небиометрические (пятилетние) паспорта, также проходят регистрацию в EES, но обязательно с помощью сотрудников пограничной службы.

При этом россиянам, которые попадают в список исключений, важно помнить, что пятилетние российские загранпаспорта не признают уже 10 стран ЕС: Дания, Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва, Латвия, Германия, Румыния и Польша. С 1 июня в этот список войдет Финляндия. К ним также вскоре может присоединиться Испания.

Кроме того, после начала полномасштабной российско-украинской войны некоторые европейские страны прекратили выдавать туристические визы гражданам России.

Авиакомпании и аэропорты говорят о сбоях, «бардаке и хаосе» в работе EES

Глава лоукостера Ryanair Майкл ОʼЛири заявил, что из-за запуска EES путешественникам в некоторых аэропортах приходилось ждать в очередях до четырех часов. Он назвал новую систему пограничного контроля «бардаком и хаосом», а также наказанием за Брекзит. По его мнению, Евросоюзу стоит отложить полноценное внедрение системы до октября.

В совместном обращении ACI и организация Airlines for Europe (A4E) отметили, что заранее в течение нескольких недель предупреждали о проблемах с внедрением EES. Накануне начала полноценной работы системы о возможных сбоях путешественников предупреждала Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на отраслевых экспертов.

В отдельном сообщении A4E назвали трехчасовые очереди на пограничном контроле из-за EES «системным сбоем». «Хотя европейские авиакомпании поддерживают общую цель EES по укреплению безопасности границ, это не должно приводить к постоянным и повторяющимся сбоям в авиасообщении», — говорится в посте. Организация призвала власти ЕС разрешить полную или частичную приостановку использования EES до конца лета.

14 апреля представители аэропортов встретились с чиновниками из Европейской комиссии, чтобы обсудить проблемы новой системы пограничного контроля. ACI попросила продлить действующие исключения и предусмотреть возможность полного приостановления проверок по EES.

По словам Янковеца, аэропортам нужна возможность приостанавливать регистрацию путешественников в новой системе, когда ожидание на пограничном контроле становится чрезмерно долгим, а ситуация — неуправляемой.

При этом полноценное и повсеместное внедрение системы и так уже не раз откладывались из-за различных проблем в государствах — членах Шенгенской зоны. По данным Европейской комиссии и ACI, многие аэропорты до сих пор вносят в рамках EES только персональные данные путешественников, но не биометрию.

Несмотря на гибкий подход, структурные проблемы сохраняются, утверждает Янковец. По его словам, стойки для самостоятельной регистрации в EES в аэропортах часто не работают, сотрудников пограничного контроля не хватает, а в центральной IT-системе EES по-прежнему случаются сбои.

Financial Times в своей статье отмечает, что проблемы с пограничным контролем усиливают давление на европейскую авиаотрасль, которая и без того готовится к потенциальным трудностям и нехватке авиатоплива из-за войны на Ближнем Востоке.

Европейская комиссия не считает проблемы с EES критичными

По данным чиновников Еврокомиссии, в среднем на оформление одного путешественника в новой системе уходит 70 секунд. В ACI говорят, что в пиковые часы время оформления может растянуться до пяти минут.

«Как мы видим по первым дням полноценной работы, система функционирует очень хорошо. В подавляющем большинстве государств-членов проблем нет», — заявили чиновники, хотя и признали, что «технические проблемы» возникли в нескольких странах. По их словам, проблемы устраняются, и именно сами страны, где возникли сбои, должны обеспечить нормальное внедрение EES на местах.

Всего, по данным комиссии, с начала поэтапного внедрения EES в октябре 2025 года были зарегистрированы более 52 миллиона человек, которым разрешили перейти границу стран Шенгенского соглашения. Еще 27 тысяч человек получили отказ во въезде, 700 из них не смогли перейти границу, поскольку их сочли потенциальной угрозой безопасности.

гид по шенгенским визам для россиян

Большой гид по шенгенским визам для россиян: какие страны выдают их в 2026-м? Где выше шансы получить? Можно ли еще надеяться на мультивизу? И как снизить риски отказа? Отвечаем вместе с основательницей проекта «Ковчег» Анастасией Бураковой

