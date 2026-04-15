Программист из Франции выиграл в лотерею картину Пабло Пикассо Лотерейный билет стоил 100 евро. Картина стоит миллион

Пери Кошен, организатор благотворительной лотереи работ Пабло Пикассо, звонит победителю 2026 года. Слева от нее — работа «Голова женщины», которую разыграли в лотерею Thierry Le Fouille / SIPA / Scanpix / LETA

Парижанин Ари Ходара выиграл картину Пабло Пикассо стоимостью около миллиона евро. Произведение искусства было разыграно на благотворительной лотерее, участие в которой стоило 100 евро.

«Откуда мне знать, что это не розыгрыш?» — спросил Ходара, ответив на видеозвонок аукционного дома Christieʼs, проводившего лотерею. «Когда делаешь [подобную] ставку, не ожидаешь выигрыша…» — добавил он.

Убедившись в реальности происходящего, Ходара рассказал, что он программист и любитель живописи. Билет на благотворительную лотерею он купил, случайно узнав о ней во время обеда в ресторане. Билет победителя имел номер 94 715 (всего было распродано 120 тысяч билетов).

Ходара стал обладателем работы «Голова женщины». Это портрет музы и партнерши Пикассо Доры Маар, написанный в 1941 году. Внук художника отметил, что эта работа была написана в той же парижской мастерской, где Пикассо в 1937 году создал свой шедевр «Герника», посвященный гражданской войне в Испании.

«Этот период [в 1941-м] также был очень сложным из-за оккупации Парижа нацистами. Поэтому цвета [на картине „Голова женщины“] темнее обычных, преобладают коричневый, черный и серый. Хотя это прекрасное изображение женщины, в нем чувствуется дух Пикассо. Дедушка сохранил эту картину как напоминание о том времени», — добавил внук художника.

Благотворительная лотерея «1 Пикассо за 100 евро» прошла уже в третий раз. Идея ее проведения принадлежит французской журналистке Пери Кошен, которая заручилась поддержкой семьи и фонда Пикассо. Лотерейные билеты продаются через интернет, а вырученные деньги уходят благотворительным проектам. В этот раз организаторы лотереи собрали 12 миллионов евро. Из них один миллион будет передан парижской Opera Gallery (владельцу картины), а оставшиеся деньги — Fondation Recherche Alzheimer (французскому фонду исследований болезни Альцгеймера).

Впервые лотерея «1 Пикассо за 100 евро» была проведена в 2013 году. Тогда победителем стал 25-летний американец из штата Пенсильвания Джеффри Гонано. Он получил работу «Человек в цилиндре», написанную Пикассо в 1914-м. За счет лотереи удалось выручить 4,8 миллиона евро. Деньги пошли на сохранение древнего города Тир — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Ливане.

Во второй раз лотерею проводили в 2020 году. В ней выиграла итальянка из города Вентимилья Клаудия Боргоньо. Билет на лотерею, где разыгрывалась работа Пикассо «Натюрморт», ей купил сын в качестве подарка на Рождество. Собранные средства — 5,1 миллиона евро — были пожертвованы на проекты по улучшению санитарных условий в школах и деревнях Камеруна, Мадагаскара и Марокко.

Писательница нашла в румынском лесу украденную картину Пикассо. Оказалось, что она стала жертвой розыгрыша

