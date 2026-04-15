Программист из Франции выиграл в лотерею картину Пабло Пикассо Лотерейный билет стоил 100 евро. Картина стоит миллион
Парижанин Ари Ходара выиграл картину Пабло Пикассо стоимостью около миллиона евро. Произведение искусства было разыграно на благотворительной лотерее, участие в которой стоило 100 евро.
«Откуда мне знать, что это не розыгрыш?» — спросил Ходара, ответив на видеозвонок аукционного дома Christieʼs, проводившего лотерею. «Когда делаешь [подобную] ставку, не ожидаешь выигрыша…» — добавил он.
Убедившись в реальности происходящего, Ходара рассказал, что он программист и любитель живописи. Билет на благотворительную лотерею он купил, случайно узнав о ней во время обеда в ресторане. Билет победителя имел номер 94 715 (всего было распродано 120 тысяч билетов).
Ходара стал обладателем работы «Голова женщины». Это портрет музы и партнерши Пикассо Доры Маар, написанный в 1941 году. Внук художника Оливье Пикассо отметил, что эта работа была написана в той же парижской мастерской, где Пикассо в 1937 году создал свой шедевр «Герника», посвященный гражданской войне в Испании.
«Этот период [в 1941-м] также был очень сложным из-за оккупации Парижа нацистами. Поэтому цвета [на картине „Голова женщины“] темнее обычных, преобладают коричневый, черный и серый. Хотя это прекрасное изображение женщины, в нем чувствуется дух Пикассо. Дедушка сохранил эту картину как напоминание о том времени», — добавил внук художника.
Благотворительная лотерея «1 Пикассо за 100 евро» прошла уже в третий раз. Идея ее проведения принадлежит французской журналистке Пери Кошен, которая заручилась поддержкой семьи и фонда Пикассо. Лотерейные билеты продаются через интернет, а вырученные деньги уходят благотворительным проектам. В этот раз организаторы лотереи собрали 12 миллионов евро. Из них один миллион будет передан парижской Opera Gallery (владельцу картины), а оставшиеся деньги — Fondation Recherche Alzheimer (французскому фонду исследований болезни Альцгеймера).
Впервые лотерея «1 Пикассо за 100 евро» была проведена в 2013 году. Тогда победителем стал 25-летний американец из штата Пенсильвания Джеффри Гонано. Он получил работу «Человек в цилиндре», написанную Пикассо в 1914-м. За счет лотереи удалось выручить 4,8 миллиона евро. Деньги пошли на сохранение древнего города Тир — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Ливане.
Во второй раз лотерею проводили в 2020 году. В ней выиграла итальянка из города Вентимилья Клаудия Боргоньо. Билет на лотерею, где разыгрывалась работа Пикассо «Натюрморт», ей купил сын в качестве подарка на Рождество. Собранные средства — 5,1 миллиона евро — были пожертвованы на проекты по улучшению санитарных условий в школах и деревнях Камеруна, Мадагаскара и Марокко.