Судья танцевального конкурса Frame Up в Москве высмеял фигуры некоторых участниц шоу. Оказалось, одна из них выступала на третьем месяце беременности

Voyager Dance Team

Танцевальный фестиваль Frame Up оказался в центре скандала, после того как один из членов жюри высказался о телосложении выступавших на шоу артисток.

Frame Up — это современное танцевальное направление, появившиеся из стрип-пластики (strip plastic). В описаниях школ и сообществ Frame Up также часто связывают с элементами jazz, hip-hop, contemporary, vogue, popping и других танцевальных направлений. Создателем стиля называет себя хореограф и финалистка шоу «Новые танцы» на ТНТ Анастасия Юрасова.

Одноименный фестиваль — это танцевальное шоу и конкурс, которые Юрасова проводит в Москве. «Ежегодно в одном месте и в одно время собираются лучшие из лучших в танцевальном мире — они удивляют, провоцируют и вдохновляют», — говорится в описании на его сайте.

В этом году фестиваль проходил 11 апреля. Одним из членов жюри конкурса был Эдуард Магаев — российский диджей и танцор, выступающий под псевдонимом Во время выступлений он опубликовал в инстаграме сторис, в которых пользователи усмотрели насмешки над фигурами участниц шоу.

В роликах Магаев акцентировал внимание на полных и крупных девушках, которые выступали наравне с другими танцорами. Свои видео он подписал: «Мы видим тебя. И тебя тоже видно». Одна из девушек, которую попытался высмеять диджей, выступала в коллективе Voyager. Он занял второе место на конкурсе в номинации High Heels Team Pro. Это категория, где награждают коллектив профессиональных исполнителей в стиле High Heels (когда артисты танцуют на высоких каблуках — прим. «Медузы»).

Внимание на публикации Магаева одной из первых обратила танцор и преподаватель танцев из Москвы Валерия Аверина, которая называет себя официальным представителем сообщества танцоров в стиле Frame Up. Аверина возмутилась комментариями диджея, назвала их недопустимыми для судьи танцевального конкурса, а также призвала организаторов и ведущих российских танцоров отреагировать на случившееся.

Вскоре ситуацию прокомментировала руководитель Voyager Валерия Юшина. По ее словам, девушка, которую пытался оскорбить Магаев, беременна. «Моя артистка вчера выступала на третьем месяце беременности. Этим видео я просто хочу поддержать всех женщин. Никто не имеет права вас как-то оскорблять, унижать. Никто не имеет права вас пристыдить, когда вы выходите на сцену — какого размера вы бы ни были», — заявила Юшина.

Сам Магаев после волны критики попытался объяснить, что якобы не хотел никого обидеть своими действиями, а лишь шутил. «Про видео, где я девчонок снимаю, таких пампушек. Это не со злостью. Я никого ни в коем случае не оскорбляю. Я даже не высмеиваю со злом. Это просто я как бы угорал такой, ну, типа, мы вас видим. Вы в этом процессе танцевальном, в этом коллективе, ну, типа, мать, задумайся, надо чуть-чуть похудеть. Надо не вываливаться из коллектива», — заявил он в сторис. Эти видео больше не доступны, но их использовала в своем видео Аверина.

После рилса Авериной, который набрал более 800 тысяч просмотров и почти 24 тысячи лайков, и новой волной критики диджей попытался оправдаться снова. Он заявил, что в его роликах с участницами фестиваля «по факту не было ничего оскорбительного и унизительного». Магаев обвинил Аверину в том, что она сама начала его высмеивать и ради популярности.

«То, что дальше я сыпал в инстаграме, что со стороны кажется как оскорбление. Это [я обращался] не к девочке, которая с полным весом. Перед ней я извиняюсь. Разговор не о ней. Разговор о тех шумоголовых, которые начали оскорблять меня, мою мать, мою семью. Они берегов не видят, им контент нужен», — сказал в следующем видео Магаев.

В следующем абзаце есть мат.

Позже он опубликовал еще несколько видео в своем инстаграме, высмеивающих и оскорбляющих женщин и людей с большим весом. В своих сторис он называл критиков и хейтеров «злыми маленькими девочками», «тупыми блядями» и «прошмандовками», а также публиковал сгенерированные нейросетями видео и картинки о том, как избивает полных женщин. При этом Магаев продолжает утверждать, что в «реальной жизни» он не оскорбляет женщин за внешность и лишний вес. «Поугорать — да, мемчики и черный юморок — да, но в реальной жизни нет такого, что я унижаю женщин», — заявил он в одном из роликов.

Организаторы фестиваля несколько дней никак на скандал не реагировали. 12 апреля Аверина опубликовала новый пост — с комментариями от создательницы стиля и фестиваля Frame Up Анастасии Юрасовой, которые та ей прислала в личных сообщениях. На этой аудиозаписи организатор Frame Up говорит, что Авериной стоит «почитать, кто такой Эдик Магаев», а также предполагает, что девушкам, возможно, вообще не стоило приходить на фестиваль. «Мы объявляли судейский состав заранее. Если вас он не устраивает, надо было просто не приходить. Это только ваш выбор, что вы пришли под его судейство. Для меня — это человек-легенда», — сказала Юрасова.

Она также обратила внимание на то, что и Аверина оскорбила Магаева. «Девчонки, пожалуйста, соберитесь. Ну, это Эдик. Зачем? Улыбнитесь, идите дальше», — призвала Юрасова.

На следующий день организаторы официально отреагировали на случившееся на мероприятии. Они назвали недостойным поведением попытки высмеивать или оскорбить человека из-за его внешности — как из-за веса, так и из-за татуировок.

«Мы не несем ответственность за то, как ведут свои соцсети разные люди — наши судьи, наши зрители, наши участники. Каждый из них делает то, что считает уместным, исходя из своих эмоций, впечатлений, желаний, привычек и то, что и как они делают, мы не всегда разделяем». — говорится в посте Frame Up.

Организаторы отметили, что не хотят участвовать в скандале, потому что «вместо творчества, вдохновения и комьюнити он превращает нас в злых и не контролирующих себя людей». «Мы видим, что происходит, и делаем выводы. <…> Мы просто пойдем творить и танцевать», — заявили они.

Хореограф Екатерина Решетникова, также известная по «Танцам» и «Новым Танцам» на ТНТ и «Лиге Танца», на фоне скандала призналась, что когда она судит танцевальные мероприятия ее саму «нередко разрывает от хохота» и «тошнит». Скандал, по ее мнению, «высосали из пальца», а девушек, видео с которыми опубликовал диджей, «обидели только те люди, которые начали публично поднимать эти вопросы».

О скандале вокруг фестиваля также успел высказаться хореограф «Новых танцев» на ТНТ Алексей Симба (Королев), но позже скрыл или удалил видео в инстаграме. Сами девушки, которых высмеивал Магаев, ситуацию публично не комментировали.

