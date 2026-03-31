В Китае существуют квартиры-колумбарии. Их покупают не для того, чтобы жить, а для того, чтобы хранить прах умерших родственников Все потому, что места на кладбищах слишком дорогие

В Китае с 30 марта 2026 года вступили в силу новые правила организации похорон, которые запрещают использовать жилые помещения исключительно для хранения праха умерших.

Запрет потребовался, потому что в последнее десятилетие в Китае стали появляться квартиры-колумбарии. Это обычные квартиры в обычных домах, которые используются не для того, чтобы там жить, а для того, чтобы хранить там прах своих родственников. Такая практика начала распространяться на фоне , кризиса на рынке недвижимости и нехватки мест на кладбищах, особенно в больших городах.

Жилищный кризис в Китае, который начался в 2021 году, привел к появлению десятков миллионов пустующих квартир. Они не распроданы до сих пор, хотя цены на жилье на фоне кризиса снижаются. Чего не скажешь о ценах на места для захоронения. Так, в 2023 году участок площадью 0,6 квадратных метра на кладбище Сунхэюань в Шанхае продавался за 342 тысячи юаней (50 тысяч долларов). Таким образом, по цене за единицу площади он обогнал самое элитное жилье в городе.

Эта история широко разошлась по китайским соцсетям. Но и более доступные кладбища остаются . В 2024 году жительница Пекина рассказала изданию «Легал Дейли», что даже на «заурядных кладбищах» в отдаленных районах китайской столицы участки стоили по 100 тысяч юаней (почти 15 тысяч долларов). Поэтому она подыскала квартиру в городе Чжанцзякоу примерно в 200 километрах от Пекина, чтобы хранить там прах своих умерших родственников.

Квартира стоит 250 тысяч юаней. И хотя это все еще дороже, чем место на кладбище, многие семьи рассматривают такую недвижимость в том числе как актив, который можно будет продать позже, когда цены на рынке недвижимости снова вырастут, заявила Financial Times Синьи Ву, аспирантка Калифорнийского университета и автор исследования о квартирах-колумбариях.

До прямого запрета эта практика оставалась в серой зоне. Формально использовать жилое помещение не по назначению в Китае запрещено. Но на практике покупатели просто не говорили застройщикам или агентам по недвижимости, для чего они покупают квартиру. А те обычно не спрашивали: для них продать квартиру под колумбарий было лучше, чем не продать ее вообще. Согласия соседей тоже никто не просил — им оставалось лишь догадываться об истинном предназначении квартиры.

Иногда сделать это несложно. Квартиры-колумбарии часто расположены в небольших городах, в отдаленных, недорогих и малозаселенных кварталах. Во многих из них закрыты или даже замурованы окна, а на дверях иногда висят погребальные таблички и цветы (хотя чаще хозяева квартиры предпочитают избегать этих атрибутов смерти, чтобы не привлекать внимания соседей). Дверь в такую квартиру обычно открывается раз в год — на Цинмин, день поминовения усопших, который отмечается в начале апреля.

Житель города Наньтун рассказывал «Легал Дейли», что квартира напротив давно казалась ему подозрительной. Однажды он услышал шум за дверью и заглянул в глазок. За дверью толпились семь или восемь человек. Мужчина открыл дверь, делая вид, что собирается уходить. И увидел в квартире напротив два подсвечника с черно-белым портретом покойного посередине. «Мой сосед — не живой человек», — пересказывал он свои мысли журналистам, признаваясь, что не знает, что делать.

В таком положении оказываются многие, кто живет рядом с квартирами-колумбариями. Согласно исследованию Синьи Ву, почти 30% из них страх и дискомфорт. При этом некоторые готовы терпеть такое соседство, если на дверях и окнах квартиры не будет никаких погребальных атрибутов. А некоторые даже пытаются найти в этом плюсы. «Если наличие соседей-призраков снизит [мою] арендную плату, я соглашусь», — говорится в одном из комментариев, которые приводит в своем исследовании Синьи Ву.

По ее мнению, даже после прямого запрета властей в Китае продолжат содержать старые и покупать новые квартиры-колумбарии. В основном такая практика характерна для семей, поддерживающих клановые традиции и способных позволить себе несколько объектов недвижимости. «Когда пространство теряет свою ценность как место для жизни, люди находят в нем новую ценность», — сказала Синьи Ву журналистам Financial Times.