WSJ: председатель КНР потребовал наказать известного экономиста, который усомнился, что экономика страны действительно растет на 5% в год «Когда Си Цзиньпин узнал, он пришел в ярость»

Завод по производству стали в китайской провинции Аньхой, 28 августа 2024 года VCG / Getty Images

В декабре, выступая на конференции в Вашингтоне, Гао Шаньвэнь — главный экономист китайской государственной компании SDIC Securities, который часто консультировал правительство по вопросам экономической и финансовой политики, — допустил, что власти Китая завышают темпы роста ВВП.

«Мы не знаем истинных цифр экономического роста Китая. <…> Я предполагаю, что за последние два-три года реальный показатель [роста ВВП] в среднем мог составлять около 2%, хотя официальная цифра близка к 5%. Если я прав, думаю, было бы разумнее ожидать темпов роста от 3% до 4% в течение следующих трех-пяти лет. Но официальная цифра всегда будет около 5%», — сказал Гао.

Он добавил, что предполагаемое искажение данных о росте ВВП Китая началось после пандемии — и что усилия китайских властей по стимулированию экономики едва ли будут эффективными.

Слова экономиста «привели в ярость» лидера Китая Си Цзиньпина, рассказали источники The Wall Street Journal. По их словам, председатель КНР поручил провести расследование в отношении Гао и применить к нему дисциплинарные меры (какие именно, не уточняется). Из-за этого приказа экономисту уже запретили публичные выступления, но работу он пока не потерял.

Официальные данные китайских властей говорят о том, что экономика страны выросла на 5,2% в 2023 году и вырастет примерно на столько же по итогам 2024 года. Рост на 5% в год имеет очень важное значение для реализации обещаний Си Цзиньпина: в 2020 году он заявил, что экономика Китая удвоится к 2035 году. Такая цель требует, чтобы она показывала примерно пятипроцентный рост ежегодно в течение 15 лет.

Высказывания Гао распространили многие экономисты и аналитики в Китае и за пределами страны, отмечает WSJ. Статистика китайского правительства действительно становится менее прозрачной. Так, власти прекратили публиковать данные об интересе иностранных инвесторов к китайским акциям и о безработице среди молодежи (позднее публикацию этих данных возобновили, но исключили из статистики студентов университетов).

Экономисты зарубежных финансовых конгломератов — британского Barclays и японского Nomura — заметили расхождения в китайской статистике. В Barclays в октябре указали, что улучшение основных данных по экономической активности Китая не соответствует ослаблению таких показателей как рост зарплаты и экспорт. В Nomura заявили, что цифры по секторам недвижимости и финансов Китая, взятые из альтернативных источников, вероятно, расходятся с официальными отчетами.

Китайскую экономику тянут вниз обвал на рынке недвижимости, увеличение госдолга и переизбыток промышленных мощностей, пишет WSJ. На этом фоне Пекин пытается развеять опасения. В новогодней речи 31 декабря Си Цзиньпин заверил, что национальная экономика «на восходящей траектории» и преодолеет «внешние вызовы» (по-видимому, тут имелась в виду угроза новой торговой войны с США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом).

Гао Шаньвэнь — уже не первый авторитетный специалист из Китая, который выразил сомнения в эффективности управления экономикой (и был за это наказан). По информации WSJ, весной 2024 года от должности отстранили и задержали заместителя директора Института экономики при Академии общественных наук КНР Чжу Хэнпэна. Он допустил несколько «некорректных» замечаний в закрытом чате в мессенджере WeChat, сказали источники WSJ.

По словам одного из них, Чжу рассуждал о «слабеющей экономике Китая» и допустил завуалированную критику Си Цзиньпина, «которая касалась его смертности».

Позже, уже после заявлений Гао Шаньвэня, Ассоциация ценных бумаг Китая пригрозила увольнениями тем экономистам и аналитикам, которые откажутся «играть позитивную роль» в интерпретации экономической политики правительства. А глава администрации Си Цзиньпина Цай Ци, по информации WSJ, на прошлой неделе призвал руководителей подразделений пропаганды по всей стране «усилить экономическую рекламу».