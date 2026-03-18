«Вы меня слышите? Мы знаем о вас все. Вы в нашем черном списке» Как Израиль охотится на высших руководителей и командиров сил безопасности Ирана. Рассказывает The Wall Street Journal

Дым от взрывов после авиаударов в Тегеране, 28 февраля 2026 года Akasbashi / Sipa / Scanpix / LETA

В войне с Ираном Израиль и США разделили зоны ответственности: американские военные сосредоточились на военных и промышленных объектах, а израильские — на внутренних структурах режима, пишет газета The Wall Street Journal, журналисты которой ознакомились с подробными списками целей и отчетами об оценке нанесенного ущерба.

Израиль вступил в войну, нанеся удар по резиденции верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Он был убит. Уже на второй день израильская авиация начала систематически наносить удары по штабам и командным центрам, связанным с подразделениями Корпуса стражей исламской революции, ополчением «Басидж» и специальными полицейскими силами.

Спутниковый снимок резиденции Али Хаменеи в Тегеране, по которой Израиль нанес удар 28 февраля 2026 года Pleiades Neo / Airbus / Reuters / Scanpix / LETA

Как следует из документов, которые попали в распоряжение WSJ, удары наносили по самым разным объектам. Но затем израильская разведка выяснила, что у Ирана есть резервный план для сил безопасности: в случае уничтожения их инфраструктуры надо собираться на спортивных объектах. Израиль наблюдал, как эти объекты заполняются — и наносил по ним удары. Были убиты сотни сотрудников сил безопасности и военных, причем подавляющее большинство — на стадионе «Азади», большой футбольной арене в Тегеране.

Стадион «Азади» в Тегеране после израильского удара, 5 марта 2026 года Majid Asgaripour / WANA / Reuters / Scanpix / LETA

Еще одной из целей Израиля стал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани — один из архитекторов иранской ядерной программы и ближайший соратник убитого Али Хаменеи. Рано утром 17 марта израильские спецслужбы обнаружили, что Лариджани вместе с другими чиновниками прибыл в укрытие на окраине Тегерана — и нанесли ракетный удар, в результате которого тот погиб.

Тогда же Израиль получил информацию, что командующий силами «Басидж» (подразделение, входящее в состав Корпуса стражей исламской революции) Голамреза Сулеймани скрывается со своими заместителями в палатке в лесистой местности в Тегеране. Он тоже был убит.

Что происходило в Иране накануне войны? Страной фактически руководит секретарь Совета безопасности Али Лариджани. На случай точечных ударов по руководителям Ирана всем подобрали по четыре преемника

Что происходило в Иране накануне войны? Страной фактически руководит секретарь Совета безопасности Али Лариджани. На случай точечных ударов по руководителям Ирана всем подобрали по четыре преемника

Убийство Лариджани, как пишет газета The New York Times, усилило среди иранцев тревогу за судьбу страны и дальнейший ход конфликта. Опасения появились и у иранских чиновников. Один из них рассказал, что ему звонили коллеги, выражая тревогу за жизнь представителей высшего руководства Ирана, а также за собственную безопасность. По его словам, все задавались вопросом, кто станет следующей целью.

Другой чиновник сказал, что его «затрясло», когда он получил звонок с известием о гибели Лариджани. Он добавил, что чувство тревоги повсюду: люди боятся, что Израиль не остановится, пока не убьет всех иранских лидеров.

По оценке Израиля, атаки подорвали моральный дух рядового состава и вынудили сотрудников сил безопасности ночевать в своих автомобилях, в мечетях или на спортивных объектах.

Очевидцы в Иране рассказывают, что силовики в поисках безопасных мест занимают школы, спортивные объекты и жилые дома, а в одном из районов Тегерана полиция перенесла свой блокпост под мост, чтобы избежать ударов. Сотрудники сил безопасности ставят палатки или размещаются в автобусах, а когда они укрываются в жилых домах, люди покидают здания, опасаясь атак.

В Израиле и США, как отмечает WSJ, с самого начала заявляли, что война должна создать в Иране условия для свержения режима. Убийства высокопоставленных чиновников стали важными этапами этой кампании.

Вместе с этим, по словам источников WSJ, сотрудники израильской разведки начали звонить отдельным командирам в Иране, угрожая им и их семьям, если они помешают возможным протестам. Журналисты ознакомилась с содержанием одного из таких разговоров между командиром иранской полиции и агентом «Моссада» (израильской разведки). Они цитирует его так:

— Вы меня слышите? — говорит агент «Моссада» на фарси. — Мы знаем о вас все. Вы в нашем черном списке, и у нас есть вся информация о вас.

— Окей, — отвечает командир.

— Я звоню, чтобы заранее предупредить вас: вы должны встать на сторону своего народа. Если вы этого не сделаете, ваша судьба будет такой же, как у вашего лидера. Вы меня слышите?

— Брат, клянусь Кораном, я вам не враг. Мне уже конец. Просто, пожалуйста, помогите нам.

Иранцы рассказывают, что в стране ощущается нарастающий хаос. Силы безопасности работают на пределе возможностей. Однако военный опыт показывает, что сместить правительство исключительно с помощью воздушных ударов крайне сложно, если вообще возможно, отмечает WSJ. «И если иранский режим выживет, он может выйти из конфликта более уверенным в себе и еще более опасным», — заключают журналисты.

«Они [иранцы] наблюдают, как система разлагается у них на глазах. Но чтобы переломить ситуацию, потребуется гораздо больше ударов», — говорит специализирующийся на Иране старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Washington Institute Фарзин Надими.

Третья неделя войны на Ближнем Востоке. США так и не победили Иран Больше того, все еще непонятно, что Дональд Трамп будет считать победой

Третья неделя войны на Ближнем Востоке. США так и не победили Иран Больше того, все еще непонятно, что Дональд Трамп будет считать победой