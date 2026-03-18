«Вы меня слышите? Мы знаем о вас все. Вы в нашем черном списке» Как Израиль охотится на высших руководителей и командиров сил безопасности Ирана. Рассказывает The Wall Street Journal
В войне с Ираном Израиль и США разделили зоны ответственности: американские военные сосредоточились на военных и промышленных объектах, а израильские — на внутренних структурах режима, пишет газета The Wall Street Journal, журналисты которой ознакомились с подробными списками целей и отчетами об оценке нанесенного ущерба.
Израиль вступил в войну, нанеся удар по резиденции верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Он был убит. Уже на второй день израильская авиация начала систематически наносить удары по штабам и командным центрам, связанным с подразделениями Корпуса стражей исламской революции, ополчением «Басидж» и специальными полицейскими силами.
Как следует из документов, которые попали в распоряжение WSJ, удары наносили по самым разным объектам. Но затем израильская разведка выяснила, что у Ирана есть резервный план для сил безопасности: в случае уничтожения их инфраструктуры надо собираться на спортивных объектах. Израиль наблюдал, как эти объекты заполняются — и наносил по ним удары. Были убиты сотни сотрудников сил безопасности и военных, причем подавляющее большинство — на стадионе «Азади», большой футбольной арене в Тегеране.
Еще одной из целей Израиля стал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани — один из архитекторов иранской ядерной программы и ближайший соратник убитого Али Хаменеи. Рано утром 17 марта израильские спецслужбы обнаружили, что Лариджани вместе с другими чиновниками прибыл в укрытие на окраине Тегерана — и нанесли ракетный удар, в результате которого тот погиб.
Тогда же Израиль получил информацию, что командующий силами «Басидж» (подразделение, входящее в состав Корпуса стражей исламской революции) Голамреза Сулеймани скрывается со своими заместителями в палатке в лесистой местности в Тегеране. Он тоже был убит.
Убийство Лариджани, как пишет газета The New York Times, усилило среди иранцев тревогу за судьбу страны и дальнейший ход конфликта. Опасения появились и у иранских чиновников. Один из них рассказал, что ему звонили коллеги, выражая тревогу за жизнь представителей высшего руководства Ирана, а также за собственную безопасность. По его словам, все задавались вопросом, кто станет следующей целью.
Другой чиновник сказал, что его «затрясло», когда он получил звонок с известием о гибели Лариджани. Он добавил, что чувство тревоги повсюду: люди боятся, что Израиль не остановится, пока не убьет всех иранских лидеров.
По оценке Израиля, атаки подорвали моральный дух рядового состава и вынудили сотрудников сил безопасности ночевать в своих автомобилях, в мечетях или на спортивных объектах.
Очевидцы в Иране рассказывают, что силовики в поисках безопасных мест занимают школы, спортивные объекты и жилые дома, а в одном из районов Тегерана полиция перенесла свой блокпост под мост, чтобы избежать ударов. Сотрудники сил безопасности ставят палатки или размещаются в автобусах, а когда они укрываются в жилых домах, люди покидают здания, опасаясь атак.
В Израиле и США, как отмечает WSJ, с самого начала заявляли, что война должна создать в Иране условия для свержения режима. Убийства высокопоставленных чиновников стали важными этапами этой кампании.
Вместе с этим, по словам источников WSJ, сотрудники израильской разведки начали звонить отдельным командирам в Иране, угрожая им и их семьям, если они помешают возможным протестам. Журналисты ознакомилась с содержанием одного из таких разговоров между командиром иранской полиции и агентом «Моссада» (израильской разведки). Они цитирует его так:
— Вы меня слышите? — говорит агент «Моссада» на фарси. — Мы знаем о вас все. Вы в нашем черном списке, и у нас есть вся информация о вас.
— Окей, — отвечает командир.
— Я звоню, чтобы заранее предупредить вас: вы должны встать на сторону своего народа. Если вы этого не сделаете, ваша судьба будет такой же, как у вашего лидера. Вы меня слышите?
— Брат, клянусь Кораном, я вам не враг. Мне уже конец. Просто, пожалуйста, помогите нам.
Иранцы рассказывают, что в стране ощущается нарастающий хаос. Силы безопасности работают на пределе возможностей. Однако военный опыт показывает, что сместить правительство исключительно с помощью воздушных ударов крайне сложно, если вообще возможно, отмечает WSJ. «И если иранский режим выживет, он может выйти из конфликта более уверенным в себе и еще более опасным», — заключают журналисты.
«Они [иранцы] наблюдают, как система разлагается у них на глазах. Но чтобы переломить ситуацию, потребуется гораздо больше ударов», — говорит специализирующийся на Иране старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Washington Institute Фарзин Надими.