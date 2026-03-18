В российских стримингах появились отцензурированные композиции группы «Агата Кристи», которые ранее удаляли из-за запрета пропаганды наркотиков. На это обратила внимание «Верстка».

Так, например, песня «Опиум для никого» с альбома «Опиум» теперь называется просто «Для никого». Из ее припева вырезана строчка «Будем опиум курить», а в куплете «Напудрив ноздри кокаином» отсутствует слово «кокаин».

Также цензуре подверглась песня «Моряк» с альбома «Ураган». Из ее припева удалили слово «гашиш».

Как сообщалось ранее, с 1 марта, когда в России вступили в силу поправки о запрете пропаганды наркотиков, из российских стримингов пропали три самых известных альбома «Агаты Кристи» — «Декаданс» (1990), «Опиум» (1995) и «Ураган» (1997).

Один из основателей группы Вадим Самойлов рассказывал, что «система искусственного интеллекта, которая анализирует композиции на запрещенный контент, нашла такие эпизоды в трех песнях». В итоге музыканты решили «просто вычеркнуть слова» из песен. «Это общепринятая практика», — заявлял Самойлов.

Музыкант также положительно отнесся к запрету пропаганды наркотиков.

«То, что это сделано сыро и серо, как некоторые говорят, с этим тоже сложно не согласиться. Но, тем не менее, сама тематика правильная, потому что вот даже я понимаю, что само упоминание наркотического вещества — в литературе, еще чего-то, у кого-то, у какой-то несозревшей души может вызывать такое», — говорил он в интервью «Радио40 Калуга».

Сейчас из трех исчезнувших альбомов «Агаты Кристи» в российских стримингах в виде полноценного релиза доступен только «Ураган». Отцензурированные композиции с «Опиума» и «Декаданса» присутствуют в составе сборников «Ностальгия» и «Избранное», отмечает «Верстка».

В западных стриминговых сервисах, например, в Spotify, альбомы «Агаты Кристи» можно продолжать слушать без цензуры.

С 1 марта онлайн-кинотеатры не могут показывать «дискредитирующий» традиционные ценности контент, а музыканты — петь о наркотиках Но вы вряд ли что-то заметите — цензура с нами уже давно

С 1 марта онлайн-кинотеатры не могут показывать «дискредитирующий» традиционные ценности контент, а музыканты — петь о наркотиках Но вы вряд ли что-то заметите — цензура с нами уже давно