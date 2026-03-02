Самые известные альбомы российской группы «Агата Кристи» — «Декаданс» (1990), «Опиум» (1995) и «Ураган» (1997) — убрали с российских стримингов. На это обратил внимание журналист Александр Черных, предположив, что исчезновение альбомов связано с вступлением в силу с 1 марта поправок о запрете пропаганды наркотиков.

Один из основателей «Агаты Кристи» Вадим Самойлов подтвердил в интервью «Радио40 Калуга», что альбомы убрали из-за новых требований закона. «С 1 марта входит в силу закон о пропаганде наркотиков и так далее. Он сырой, несовершенный, но он входит в действие. Поэтому мы должны, так сказать, эти предписания выполнять», — сказал Самойлов.

По его словам, «система искусственного интеллекта, которая анализирует композиции на запрещенный контент, нашла такие эпизоды в трех песнях». Удалить со стримингов только эти композиции, заявил Самойлов, невозможно, поэтому убрали целиком три альбома. «Скоро в песни будут внесены небольшие изменения, мы просто будем вычеркивать какие-то слова. Ну это общепринятая практика. И альбомы все снова появятся», — сказал он.

Комментируя поправки о запрете пропаганды наркотиков, Самойлов сказал, что «правильно, что к этой теме подошли».

«То, что это сделано сыро и серо, как некоторые говорят, с этим тоже сложно не согласиться. Но, тем не менее, сама тематика правильная, потому что вот даже я понимаю, что само упоминание наркотического вещества — в литературе, еще чего-то, у кого-то, у какой-то несозревшей души может вызывать такое», — заявил он.

Журналистка «Радио40 Калуга» Илона Алексеева в ответ сказала: «Мне 48 лет, я слушаю с юности ваши песни и у меня никогда не было тяги, мне даже в голову не приходило».

Читайте также

Этой весной в силу вступили много законов, которые изменят жизнь россиян. Что о них важно знать? Русификация бизнеса, экспансия «традиционных ценностей» и Max, микрозаймы по биометрии и другие инициативы

Читайте также

Этой весной в силу вступили много законов, которые изменят жизнь россиян. Что о них важно знать? Русификация бизнеса, экспансия «традиционных ценностей» и Max, микрозаймы по биометрии и другие инициативы