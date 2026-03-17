«Я не боюсь умереть. Но мне нельзя умирать сейчас». Вышел первый трейлер заключительной части «Дюны» Дени Вильнева

Студия Warner Bros. выпустила тизер-трейлер фильма «Дюна: часть третья» режиссера Дени Вильнева. Оффлайн-премьера ролика продолжительностью две минуты и 29 секунд прошла в кинотеатре AMC в Лос-Анджелесе. В мероприятии участвовали Дени Вильнев, Зендея, Хавьер Бардем, а также новички франшизы Аня Тейлор-Джой и Роберт Паттинсон. Актер Тимоти Шаламе на премьеру не пришел, но передал, что Вильнев — гений.

Текст основан на посте «Плота». Это телеграм-канал о культуре, который каждый день ведут редакторы «Медузы» Софья Воробьева и Антон Хитров. «Плот» пишет о новых фильмах, музыке, сериалах и выставках. Подписывайтесь: там бывают хорошие новости.

Warner Bros.

Новая часть киноэпопеи Дени Вильнева основана на романе фантаста Фрэнка Герберта «Мессия Дюны» — продолжении романа «Дюна». События в новом фильме разворачиваются через полтора десятка лет после окончания сиквела. Все это время Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) был императором. Он из политических соображений женился на принцессе Ирулан (Флоренс Пью) и потерял Чани (Зендея). Теперь вокруг него зреет заговор.

Вильнев говорил в 2022 году, что третий фильм станет заключительной частью франшизы. По словам режиссера, он думал о том, чтобы подождать с выходом нового фильма несколько лет, пока Тимоти Шаламе не станет старше. Но в итоге автор не стал долго ждать: «Я почувствовал, что обязан закончить историю». Фильм выйдет спустя два с половиной года после премьеры второй части «Дюны». По словам режиссера, в новой работе, самой личной для него самого, будет больше экшена и внутренних терзаний героя Шаламе.

Премьера намечена на 18 декабря 2026 года.

О второй части «Дюны», вышедшей в 2024 году

Вильнев — лучший, Зендея — лучшая, про Шаламе вообще молчим Весь мир в восторге от новой «Дюны» — вот что о ней говорят критики, фанаты первоисточника и сын Фрэнка Герберта

«Медуза»