Внимание. В этом тексте есть описание убийств и издевательств над телами погибших.

С начала большой войны России с Украиной в российском сегменте телеграма появились каналы, специализирующиеся на публикации жестоких видео из зоны боевых действий (снафф-контент) — убийств в боях, расстрелов пленных и глумления над телами погибших. «Важные истории» исследовали более 50 подобных телеграм-каналов и раскрыли имена владельцев и администраторов некоторых из них. Журналисты пришли к выводу, что в основном такими каналами занимаются не военные, а гражданские, причем нередко — подростки.

Самый крупный из таких каналов — «*** могильник» («Важные истории» не публикуют полные названия каналов, чтобы не рекламировать их). Он существует больше трех лет, у него более 100 тысяч подписчиков. Канал публикует и свои, и взятые из других каналов фотографии и видео. Журналисты выяснили, что монетизацией канала занимались подростки — их контакты были указаны для связи по вопросам рекламы.

Один из них — Денис Боголюбов из деревни Коркатово в Марий Эл. Он начал заниматься рекламой канала еще с лета 2023 года — тогда ему было 16 лет. Он также сотрудничал с околообразовательными и развлекательными телеграм-сообществами. За покупку рекламы он берет «15-25% в зависимости от тематики».

Второй менеджер канала по рекламе — Артем Пригодин, которому было 15 лет, когда он начал в 2023 году работать на «могильник». Он родом из поселка Коноши Архангельской области. Пригодин упоминался как администратор или рекламный менеджер еще двух каналов с треш-контентом. Он перестал заниматься рекламой в телеграме после того, как его призвали в армию.

Пригодин подтвердил «Важным историям», что работал на «могильник», но затем «поругался с владельцем и закончил работу». По его словам, владелец канала — не военный, но он видел его «только через камеру». Подписывать контракт с Минобороны после срочной службы Пригодин не планирует, так как это «билет в один конец».

Еще один канал на подобную тему, о котором рассказали «Важные истории» — «Видео *** 18+», у которого 40 тысяч подписчиков. Его основной контент — видео с убийствами украинских военных, разорванными на части и обгоревшими трупами, глумлением над телами. Основатель канала — 36-летний Владимир Гребенников, огнеупорщик на Волгоградском алюминиевом заводе. Канал за неделю публикуют около 30 рекламных постов. По оценке журналистов, это может приносить владельцу примерно 200 тысяч рублей в месяц.

Гребенников рассказал «Важным историям», что «всю жизнь интересуется темой войны». Его отец — ветеран войны в Афганистане. По словам Гребенникова, он сам смотрел видео с убийствами военных и трупами и вскоре решил создать канал. Сам воевать он не хочет, так как для этого надо «как минимум быть смелым человеком». К началу 2026 году Гребенников продал свой канал, потому что «выгорел за все это время». Вместо него в описании канала теперь указаны аккаунты 20-летних Тимура Никитюка из Луганской области и Андрея Савенкова из Белгорода.

В публикации контента с убийствами и издательствами над телами Гребенников не видит ничего плохого. По его словам, «это жизнь наша, люди там воюют, умирая, чьи-то сестры, братья, мужья и тому подобное».

Вы считаете, люди не должны знать, как им там пришлось и как они там погибли или еще что-то? Многие люди живут здесь и не знают, что война происходит, всем, образно, насрать, а кто-то там уже несколько лет живет в окопах и тому подобное. Вы думаете, не должно это людей интересовать? Или должно быть стыдно это выкладывать или смотреть?

«Важные истории» также рассказали о создателе канала «Смешные трупы ***», у которого до недавнего времени было более восьми тысяч подписчиков. В 2025 году канал заблокировали, владелец его пересоздал (сейчас там около 800 подписчиков). За последние недели канал опубликовал фото украинского военного, чья голова насажена на палку, видео, где российский солдат мочится на труп, фото человека с завязанными руками и размозженным черепом. Основатель канала — 18-летний Артем Филиппов из Калуги. Судя по его странице во «ВКонтакте», он придерживается неонацистских взглядов. Канал он создал в возрасте 15 лет. Среди администраторов канала есть четверо подростков, которым не больше 15 лет.

Филиппов утверждает, что создал канал в ответ на аналогичные украинские каналы, так как сейчас идет «информационная война».

Просто я в интернете находился, спорил с каким-то украинцем, не помню уже, на какую тему. Он начал кидать фотографии наших военных погибших, и я решил найти канал с такими же украинцами. На тот момент их практически не было. И я решил свой канал создать.

Журналисты также нашли сетку из четырех снафф-каналов с общей аудиторией 115 тысяч подписчиков, которую администрировал 24-летний Роберт Хайбуллин из Магнитогорска. По его словам, он занимался только рекламой в этих каналах и «даже не знал, о чем они», а сейчас «ушел из этой сферы».

Основные способы заработка у владельцев снафф-каналов — реклама и сбор пожертвований с подписчиков, говорится в материале «Важных историй». Они публикуют самую разную рекламу — от онлайн-казино и магазинов электроники до контрафактных сигарет и службы по контракту, а также другие каналы с такой же тематикой.

Рекламой в крупных сообществах занимаются специальные менеджеры. Один из них, как предполагают журналисты, — 23-летний Никита Семенов из Орловской области. Его контакт был указан в более чем 10 разных каналах, среди которых «могильник». По подсчетам журналистов, такой канал как «могильник» со 112 тысячами подписчиков и почти 30 тысячами охватов может зарабатывать до 260 тысяч рублей в месяц, публикуя один рекламный пост в день.

Бывший военный рассказал «Важным историям», что часто видео с убийством пленных и глумлением над телами погибших попадают в интернет из штабов, куда военные передают записи с фронта. «Даже если видео супер-пупер-секретное, какая-нибудь обезьянка обязательно сольет его за бабки или хайп», — сказал он.

Фото на обложке: Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA