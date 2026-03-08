«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. 28 февраля США и Израиль начали войну с Ираном. Как вы думаете, это скажется на отношении мира к российско-украинской войне? Она «отойдет на второй план», как некоторые считают? Украине станет еще труднее? И можно ли сравнивать нападение на Иран с нападением России на Украину? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Украина

Вооруженные силы РФ атаковали Сумскую область в ночь на 8 марта. В Сумском районе российский беспилотник попал в поезд Киев — Сумы, в котором во время удара находились 200 пассажиров. Поврежден тепловоз; люди не пострадали.

Также в ночь на 8 марта Россия атаковала Харьков и Запорожскую область, сообщили местные власти. Данных о пострадавших нет. В Чугуевском районе Харьковской области удар пришелся по сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые приехали на место пожара в частном доме. Возгорание началось после атаки дрона. Три местных жителя получили ранения.

Как сообщили в ВСУ, всего в ночь на 8 марта войска России нанесли удары по Украине двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и 117 беспилотниками, около 70 из которых — дроны-камикадзе типа «Шахед». Украинские военные сбили 98 БПЛА. Две ракеты и 19 беспилотников попали по целям в 11 местах.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за минувшую неделю Россия использовала для атак по Украине 1750 беспилотников, 1530 авиабомб и 39 ракет. Он заявил, что Украине нужно больше ракет ПВО, и призвал ужесточать санкции против РФ.

Россия и аннексированные территории Украины

Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетики Белгорода, заявил глава региона Вячеслав Гладков в ночь на 8 марта. «Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла», — добавил он, пообещав оценить ущерб днем. О пострадавших Гладков не сообщил.

К моменту публикации этого материала в регионе под обстрелы также попали села Шебекинского округа и Грайворон. Ранения получили шесть человек.

В Армавире в Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотников загорелась нефтебаза, сообщили краевые власти. Площадь пожара составила 700 квадратных метров, огонь потушили.

В городе Васильевке в аннексированной Запорожской области в результате атаки дронов погибла одна местная жительница, около 10 получили ранения, рассказал назначенный Россией «губернатор» региона Евгений Балицкий. По его словам, несколько многоквартирных домов получили повреждения.

По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 72 беспилотника Украины.

Война в фотографиях. 8 Марта в оккупированной Великой Новосёлке в Донецкой области

Жители Великой Новосёлки в подвале, используемом в качестве временного убежища. 7 марта 2026 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Местная жительница, 80-летняя Галина Гарматий, в подвале рядом с телевизором, транслирующим российский государственный телеканал Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Местная жительница в подвале AFP / Scanpix / LETA

AFP / Scanpix / LETA

Местная жительница рядом с гуманитарной помощью, доставленной волонтерами Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Мария (Нидерланды/Москва). Жизнь моих детей в России пошла под откос. Из-за войны они все покинули родной город, оставили работы, лишились жилья. (Им от 20 до 35 лет.)

Иногда закрадывается подлая мысль, что оставшиеся и крепко молчащие их ровесники материально иногда только выиграли [от войны] и вместо эмиграции делают карьеру, наслаждаются летними дачами и ездят в отпуск в Дубай. Про совесть история умалчивает…

В эмиграции уехавшие сталкиваются с кучей психологических проблем, дети с трудом адаптируются в школах на чужом языке, чаще разваливаются семьи.

Все эти молодые люди, не желающие жить в тоталитарном государстве, развязывающем войны с соседями, тоже жертвы этой мерзкой войны.

