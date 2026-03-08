Тысячи человек прошли маршем по улицам Мадрида. Они призывали к равенству, требовали прекратить насилие в отношении женщин и протестовали против войны на Ближнем Востоке. Участница демонстрации несет плакат со словами «Если не сейчас, то когда? Если не здесь, то где? Если не ты, то кто? Если не с любовью и бунтом, то как?» Плакат фиолетовый — этот цвет считается символом Международного женского дня

Thomas Coex / AFP / Scanpix / LETA