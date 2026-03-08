Перейти к материалам
новости
«Мама зла!»
В разных странах — от Франции до Чили — 8 марта протестовали женщины. Они требовали равенства и выступали против насилия и фемицида
18:44, 8 марта 2026
Источник: Meduza
В Маниле, столице Филиппин, участницы акции протеста призывали власти принять меры, чтобы прекратить насилие и дискриминацию в отношении женщин.Они также критиковали войну США и Израиля с Ираном. На фото — протестующая с надписью «Женщина!» на лице
Rolex Dela Pena / EPA / Scanpix / LETA
Демонстрация в Сантьяго, Чили
Rodrigo Arangua / AFP / Scanpix / LETA
Участницы демонстрации в Рио-де-Жанейро в Бразилии прошли по улицам города на ходулях
Pablo Porciuncula / AFP / Scanpix / LETA
Участницы акции протеста в Рио-де-Жанейро лежат на земле. На баннере написано «Женщины живы!!!»
Pablo Porciuncula / AFP / Scanpix / LETA
Тысячи человек прошли маршем по улицам Мадрида. Они призывали к равенству, требовали прекратить насилие в отношении женщин и протестовали против войны на Ближнем Востоке. Участница демонстрации несет плакат со словами «Если не сейчас, то когда? Если не здесь, то где? Если не ты, то кто? Если не с любовью и бунтом, то как?» Плакат фиолетовый — этот цвет считается символом Международного женского дня
Thomas Coex / AFP / Scanpix / LETA
Участницы марша женщин в Барселоне выступили против гендерного неравенства. На платье одной из участниц написаны имена женщин, убитых в результате фемицида (то есть убийств, совершенных на почве ненависти к женщинам)
Bruna Casas / Reuters / Scanpix / LETA
Жизель Пелико на марше в поддержку прав женщин в Париже; муж годами
накачивал
француженку транквилизаторами и приводил незнакомцев насиловать ее
Julien Mattia / Le Pictorium / IMAGO / Scanpix / LETA
Париж
Julien Mattia / Le Pictorium / IMAGO / Scanpix / LETA
Акция в защиту прав женщин в Тулузе во Франции. Одна из участниц держит в руках плакат, осуждающий «Dicktature» — слово образованное от «dick» (пенис) и «dictature» (диктатура)
Frederic Scheiber / SIPA / Scanpix / LETA
Женщины участвуют в заплыве, приуроченном к Международному женскому дню, в заливе Ферт-оф-Форт в Эдинбурге в Шотландии
Jane Barlow / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA
Плакат на акции в Амстердаме с надписью «Мама зла!»
Richard Wareham / IMAGO / Scanpix / LETA
Ребенок на акции в Амстердаме держит в руках плакат «Мороженое потом. Сначала равенство!»
Richard Wareham / IMAGO / Scanpix / LETA
Тысячи участников демонстрации в Амстердаме прошли маршем от площади Дам до Музейной площади, призывая соблюдать права женщин
Richard Wareham / IMAGO / Scanpix / LETA
Активисты феминистских и ЛГБТК+ групп протестуют против сексизма, патриархата и нарушения прав женщин на марше в центре Киева
Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA
В Челябинске анонимные активисты
растянули
в городском пространстве баннер с лозунгом против бесправия женщин
Маоистский союз
«Медуза»
