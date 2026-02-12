«Сегодня я сильная женщина» Жизель Пелико дала первое телевизионное интервью. Она рассказала, как узнала, что муж приводил к ней других мужчин, чтобы насиловать ее. В это время она была без сознания

Жизель Пелико после одного из судебных заседаний

Француженка Жизель Пелико, чей муж годами накачивал ее транквилизаторами и приводил десятки незнакомцев насиловать ее, дала свое первое телевизионное интервью. Вечером 11 февраля она пришла в эфир телеканала France 5. Как отмечали французские издания, после приговора ее бывшему мужу Доминику Пелико, вынесенного в конце 2024 года, Жизель почти не говорила публично о своей истории. Интервью стало частью кампании, посвященной выходу ее мемуаров «Et la joie de vivre» («И радость жизни»). Книга выйдет 17 февраля. В ней Жизель рассказывает о жизни с Домиником и о судебном процессе. Жизель Пелико сама потребовала публичного судебного разбирательства — и стала символом сопротивления сексуализированному насилию. Вот главное из ее интервью.

Внимание! Этот текст содержит описание сексуализированного насилия. Если это может навредить вам, пожалуйста, не читайте его.

В декабре 2024 года суд Авиньона приговорил 73-летнего Доминика Пелико к 20 годам тюрьмы. Он получил максимально возможный срок, который предусмотрен законами Франции. Пелико обвинили в том, что он около 10 лет тайно накачивал свою жену Жизель Пелико транквилизаторами, насиловал ее, а также приглашал для этого десятки незнакомцев, пока она была без сознания. Все происходящее Пелико снимал на камеру. Во время суда он признал вину. Приговоры по этому делу вынесли еще 50 мужчинам. Они получили сроки от трех до 15 лет. Процесс стал крайне резонансным в том числе потому, что Жизель Пелико отказалась от права на анонимность, на которое могут рассчитывать потерпевшие в таких делах. Она настояла на публичном разбирательстве, чтобы поддержать других людей, переживших насилие.

«Сегодня я сильная женщина»

Жизель Пелико призналась, что благодаря работе над мемуарами «стала чувствовать себя лучше». «Эта книга позволила мне проанализировать себя, оценить свою жизнь и понять, что я должна попытаться восстановить себя на этих руинах», — рассказала она.

Жизель отметила, что обычно люди склонны думать о тех, кто пережил сексуализированное насилие, как о жертвах: «Мы всегда склонны считать, что жертва должна быть хорошей жертвой, то есть депрессивной, склонной к самоубийству».

В своей книге она хочет передать «весть надежды всем женщинам, которые переживают очень сложные периоды в своей жизни». «Сказать им, что в каждом из нас есть необходимые ресурсы. Часто мы даже не подозреваем, какую силу можем иметь в себе. Сегодня я сильная женщина», — добавила она.

«Я не узнавала себя на фотографиях»

Жизель рассказала о том, как узнала, что ее муж, с которым она прожила 50 лет, подвергал ее насилию.

Следователь показал ей три фотографии, на которых ее насилуют незнакомцы. Она испытала шок и не узнала себя на снимках.

Я не узнаю себя на фотографиях. Я говорю: «Это не я». Первая фотография, я говорю: «Это не я, я не узнаю человека, который рядом со мной». Вторая фотография… И тут он мне говорит: «Но, мадам Пелико, это ваша спальня, это ваши тумбочки и ваши прикроватные лампы». Я надеваю очки и вижу эту женщину, безжизненную, лежащую на кровати, без сознания, без души, с мужчиной, которого она не знает. Думаю, в этот момент мой мозг отключился, я больше не осознавала и не слышала, что мне говорят.

«Это был взрыв, который уничтожил все»

Когда Жизель спросили о последствиях случившегося, она сказала, что ее отношения с дочерью Кэролайн постепенно налаживаются, но ее сыну Дэвиду «нужно больше времени».

«Я думаю, неправильно считать, что трагедия сближает семью. Я думаю, что это был взрыв, который уничтожил все. <…> Я выбрала жизнь с господином Пелико. Они не выбирали своего отца. Поэтому для них все по-другому, и я думаю, что их путь будет немного длиннее», — добавила Жизель.

По ее словам, в мемуарах она рассказывает не только об ужасах, которые пережила она и ее семья, но и о том хорошем, что было в браке с Домиником. «Если я сотру эти воспоминания, я умру», — призналась Жизель.

Она также рассказала, что все еще собирается навестить своего бывшего мужа в тюрьме в рамках собственного «процесса исцеления». Во время суда она ни разу не обратилась к нему напрямую, а теперь хочет «посмотреть ему прямо в глаза и спросить: „Почему ты это сделал?“».

«Я не осознавала, какой размах примет этот процесс»

Огромный международный резонанс, который вызвал суд по делу Доминика Пелико, удивил Жизель. «Я никогда не думала, что мои слова найдут такой широкий отклик, в том числе за пределами нашей страны. Масштаб этого процесса полностью ошеломил меня, — поделилась она. — Когда я пришла в первый день [суда], я знала, что приняла решение [отказаться от закрытого судебного разбирательства] и никогда от него не отступлю. Решение принято, я дойду до конца. Но я не осознавала, какой размах примет этот процесс».

В ходе суда Жизель получала все больше поддержки, наблюдала, как другие женщины приходили на каждое заседание, и получала тысячи писем. «Сегодня я чувствую себя умиротворенной, спокойной женщиной, — рассказала она. — С помощью этой книги я хочу сказать жертвам: „Никогда не стыдитесь, не теряйте уверенности в себе“».