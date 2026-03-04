Иран купил у России систему распознавания лиц, с помощью которой следят за оппозиционерами Ее разработала компания, чьи технологии использовали в системе видеонаблюдения в Москве

Плакат с изображением Али Хаменеи рядом с камерой видеонаблюдения в Тегеране Babak / MEI / SIPA / Scanpix / LETA

Иранские власти через связанные с ними компании еще несколько лет назад купили программное обеспечение для распознавания лиц FindFace, разработанное российской компанией NtechLab. Об этом говорится в совместном расследовании Forbidden Stories и Le Monde при участии еще нескольких СМИ, в распоряжении которых оказались соответствующие документы.

По данным журналистов, иранская компания Rasadco приобрела FindFace в 2019 году. В том же году Rasadco была поглощена более крупной компанией Kama, среди клиентов которой — иранская разведка. Согласно документам, Kama возглавляет член Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

С 2020 года FindFace начали перепродавать другим иранским компаниям. В частности, Kama продала лицензию на программу компании BPO за четыре миллиарда риалов (примерно 80 тысяч евро по тогдашнему курсу). BPO — один из крупнейших поставщиков IT-оборудования в Иране. Forbidden Stories называет BPO подставной компанией, которую иранские власти используют для сокрытия конфиденциальных закупок.

Еще в одном контракте журналисты нашли фонд, связанный с компанией Zaeem Technology Development Company. Это крупная иранская технологическая компания, ранее она уже была известна как поставщик для КСИР и других структур иранского государства, отмечает Le Monde.

«Все эти подставные компании работают друг с другом. У министерства разведки есть свои подставные компании, у КСИР — свои, выполняющие разные задачи. И когда нужно, они помогают друг другу», — рассказал изданию эксперт по цифровой безопасности Ирана.

Как отмечают опрошенные изданием специалисты, система распознавания лиц позволяет властям Ирана создавать «социальный портрет» граждан. Власти могут следить за конкретными людьми и их связями — на случай протестов в стране. FindFace позволяет использовать записи с любых камер — уличных, размещенных в метро или в магазинах. Для сопоставления могут использовать базы фотографий граждан, собранные государством при выдаче паспортов и водительских прав.

Хотите понять, что происходит в Иране? Очень скоро в издательстве «Медузы» выйдет второе издание книги Никиты Смагина «Всем Иран» — важнейшая книга об этой стране. Вы можете оформить предзаказ уже сейчас.

NtechLab — разработчик систем распознавания лиц, один из владельцев компании — госкорпорация «Ростех». Разработанная компанией технология сначала использовалась в городской системе видеонаблюдения в Москве, затем ее распространяли и на другие российские города. С ее помощью силовики задерживали как предполагаемых преступников, так и оппозиционеров и активистов.

С июля 2023 года NtechLab находится под санкциями Евросоюза за создание системы, которая используется для поиска и задержания участников акций протеста и людей, скрывающихся от мобилизации. Кроме того, США ввели экспортные ограничения против компании, в связи с чем поставщики не могут продавать компании американские товары без получения специальной лицензии.

В марте 2023 года основатели NtechLab Александр Кабаков и Артем Кухаренко рассказали, что покинули компанию из-за разногласий с руководством и инвесторами. По словам основателей компании, они начали обсуждать закрытие всех проектов в России после отравления Алексея Навального в августе 2020 года. Кабаков покинул страну в декабре 2021 года, Кухаренко — в марте 2022 года.

После 24 февраля 2022 года Кабакова и Кухаренко внесли в «список коррупционеров и разжигателей войны» («Список 6000»), который ведет Фонд борьбы с коррупцией. После этого они передали соратникам Навального информацию о NtechLab. Вскоре их исключили из списка, но затем вернули в него. В ФБК заявили, что «раскаяние Кухаренко и Кабакова не было достаточно публичным, а предоставленная ими информация несопоставима по значимости с их вкладом в построение полицейского государства».

Читайте также

Власти задумали сделать единую систему видеонаблюдения (как в Москве, только по всей стране). Из утечки документов администрации президента мы узнали, кто ее разрабатывает Спойлер: предприятие, максимально близкое к Кремлю

Читайте также

Власти задумали сделать единую систему видеонаблюдения (как в Москве, только по всей стране). Из утечки документов администрации президента мы узнали, кто ее разрабатывает Спойлер: предприятие, максимально близкое к Кремлю