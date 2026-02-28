На ютьюб-канале «Дождя» в открытый доступ выложили документальный фильм Веры Кричевской «Близкие» («Connected»). Эта картина рассказывает о последних месяцах жизни ученого, бизнесмена и филантропа Дмитрия Зимина — основателя «Билайна», фонда и премии «Просветитель».

Съемочная группа Кричевской запечатлела прощальное путешествие 88-летнего Зимина на яхте перед запланированной эвтаназией, в которое он пригласил родных и ближайших друзей, в том числе своего бывшего американского бизнес-партнера по «Вымпелкому» Оги Фабела.

«Их дорога — это разговор двух сильных характеров, соединенных 30-летней дружбой, опытом создания крупного телеком-бизнеса и общим пониманием ответственности перед жизнью», — говорится в описании к фильму.

Дмитрий Зимин умер в Швейцарии 22 декабря 2021 года.

Премьера фильма «Близкие» состоялась в марте 2025 года на «Артдокфесте» в Риге. Картина была отмечена специальным призом жюри фестиваля.

Телеканал Дождь

Вот что о фильме «Близкие» писал Антон Долин в рецензии на «Медузе»:

Удивительным образом рассказанная попеременно Оги и самим Димой история встречи «американской мечты и русской судьбы» вырастает за неполные два часа экранного времени в семейный роман, отпечаток или слепок всего ХХ века. Здесь нашли место — хоть бы и пунктиром — важнейшие вехи столетия: революция и Гражданская, репрессии и война, оттепель и танки в Праге, диссиденты и перестройка. Это неожиданно вдохновляющее зрелище — о значительности отдельной судьбы среди испепеляющих чисток Большой Истории. Стратегия Зимина — не выживание, а отстаивание своего достоинства каждым шагом, каждым словом.

Вполне можно сказать, что близкие — это и все мы, для кого снята картина. Мы связаны («connected») мыслями, словами и идеалами человека, который даже бизнес-стратегию построил на соединении людей друг с другом. В переживаемые сейчас унылые времена атомизации и разобщенности это особенно важно.