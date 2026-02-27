Впервые за 100 лет из США уехали больше людей, чем приехали. Сотни тысяч американцев хотят жить где-то еще Главное из публикации The Wall Street Journal

Brandon Bell / Getty Images

В 2025 году из США уехало больше людей, чем приехало. «Страна иммигрантов» превращается в «экспортера» населения. Газета The Wall Street Journal анализирует этот феномен — и приходит к выводу, что он обусловлен ростом возможностей удаленной работы и снижением привлекательности американского образа жизни. «Медуза» пересказывает главное из этой публикации.

Впервые с Великой депрессии в США годовая эмиграция превысила иммиграцию. Администрация Дональда Трампа представила это как доказательство эффективности своей жесткой миграционной политики. Однако страну массово покидают не только приезжие, но и американские граждане.

Федеральное правительство США не ведет статистики эмиграции. О беспрецедентном масштабе эмиграции американцев можно судить по косвенным данным из более чем 50 стран мира: о количестве выданных американцам видов на жительство, о покупке ими недвижимости, о зачислении их в учебные заведения.

По оценкам аналитиков Брукингского института, в 2025 году США столкнулись с чистым миграционным убытком примерно в 150 тысяч человек, и отток, вероятно, усилится в 2026 году. При этом общее число людей, въехавших в страну, сократилось с почти 6 миллионов в 2023 году до примерно 2,6–2,7 миллиона в 2025-м. Кроме того, в 2025-м было зафиксировано около 675 тысяч принудительных депортаций и 2,2 миллиона .

По подсчетам The Wall Street Journal, за пределами США живут от 4 до 9 миллионов американцев. В Мексике, по данным Госдепартамента, в 2022 году жили 1,6 миллиона граждан США. В Канаде — свыше 250 тысяч, в Великобритании — более 325 тысяч, а всего в Европе — около 1,5 миллиона американцев.

Реальные масштабы эмиграции еще выше, поскольку многие не попадают в официальную статистику: это дети, рожденные от американцев за рубежом, студенты на долгосрочных визах или люди, которые живут на правах туристов, периодически совершая «виза-ран» (кратковременный выезд из страны и повторный въезд, позволяющий обнулить срок пребывания).

Почти во всех странах ЕС число американцев, приезжающих жить и работать, достигло рекордных значений. В Португалии их количество выросло более чем на 500% с начала пандемии ковида и увеличилось еще на 36% только за 2024 год. В Испании и Нидерландах за десятилетие оно почти удвоилось, а в Чехии — более чем удвоилось.

В 2025 году в Германию переехало больше американцев, чем немцев — в США. В Ирландии за год приняли около 10 тысяч выходцев из США — вдвое больше, чем годом ранее. Американские власти фиксируют многомесячные очереди из желающих отказаться от гражданства США — ради получения другого паспорта или ухода от американского налогообложения доходов за рубежом. В 2024 году таких заявлений стало на 48% больше.

Американцы подают на британское гражданство чаще, чем когда-либо с 2004 года, и массово получают ирландские паспорта. Одновременно растет число американских компаний, специализирующихся на переездах.

Опрос Gallup показал, что 40% американок в возрасте от 15 до 44 лет хотели бы навсегда переехать за границу — этот показатель выше, чем в большинстве регионов мира.

Американская диаспора уже насчитывает миллионы человек. Значительные общины сформировались в Лиссабоне, Дублине, на Бали, в разных городах Колумбии и Таиланда. Во многих таких местах из-за наплыва приезжих, в том числе из США, стали расти цены на недвижимость, что вызвало протесты местных жителей.

Более 100 тысяч американских студентов получают высшее образование за границей, поскольку оно обходится дешевле, чем в США. Пожилые американцы нередко предпочитают дома престарелых в Мексике — опять же, из-за относительной дешевизны.

Некоторые страны целенаправленно привлекают граждан США. Например, Албания предлагает им специальную визу, позволяющую жить и работать без уплаты налогов с иностранного дохода в течение года — без дополнительных условий и проверок.

Возникла и целая индустрия помощи в эмиграции и релокации — прежде всего, агентства, которые дают консультации, готовят необходимые документы и организуют ознакомительные поездки. Представительница одного их таких агентств (американка, переехавшая в Мексику), рассказала The Wall Street Journal, что в последние несколько лет контингент желающих уехать из США заметно изменился: прежде это были в основном «сверхмотивированные и высококвалифицированные» люди, стремящиеся к международной карьере, а теперь — обыкновенный средний класс.

Распространено мнение, что основная причина массового отъезда — политика администрации Дональда Трампа. Но сам процесс начался задолго до возвращения Трампа в Белый дом. Ему способствуют рост удаленной занятости, подорожание жизни в США и массовое разочарование в американском образе жизни — сверхконкурентном и чреватым непрестанными переработками. Некоторые люди называют и более конкретную причину: они не хотят, чтобы их дети учились в школе, где в любой момент может случиться шутинг.

Исследователи подчеркивают: американцы, пожившие за границей, обнаруживают, что европейская модель (условно — социал-демократическая) обеспечивает более комфортную и защищенную жизнь. При этом многие продолжают работать на американские компании — в США зарплаты по-прежнему в среднем выше. Даже ослабление доллара по отношению к евро не изменило тенденцию: в 2024 году приток американцев в крупнейшие страны еврозоны только увеличился.

А что делает правительство США?

Трамп обещал устроить самую масштабную депортацию нелегальных иммигрантов в истории США. И он очень-очень старается Цепочка решений, которые привели его к массовым протестам

А что делает правительство США?

Трамп обещал устроить самую масштабную депортацию нелегальных иммигрантов в истории США. И он очень-очень старается Цепочка решений, которые привели его к массовым протестам