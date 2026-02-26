«Наступил мой звездный час» Потанин впервые подробно рассказал о покупке банка «Тинькофф» и доли в «Яндексе». Он дал большое интервью российскому Forbes

После начала большой российско-украинской войны миллиардер Владимир Потанин, попавший под западные санкции, значительно увеличил свои активы в России — он приобрел крупный пакет акций «Яндекса», банк «Тинькофф», Росбанк и другие компании. В большом интервью российскому Forbes он подробно рассказал о своих инвестициях. Вот его главных заявлений.

О начале войны и возвращении капитала в Россию

Мне никто не говорил о готовящейся . Я не знал о ней, когда в декабре 2021-го заявил о желании вложить миллиард долларов в российские технологии. Но когда она началась, быстро стало ясно, что санкционное давление быстро дойдет и до меня. На тот момент у меня на Западе находилось 5-10% денег, несколько сотен миллионов долларов. Было видно, к чему все идет, и я решил перевести их в какие-то инвестиции в России.

О покупке банка «Тинькофф» и Росбанка

Когда я искал, куда бы вложиться в России, позвонил президент Росбанка и сказал: «Слушай, по старой дружбе… Меня достали с тем, что я в неправильной стране зарабатываю деньги неправильным образом». Он предложил купить банк за любые деньги, только чтобы от него отстали. Тогда же Олег Тиньков решил выйти из российского бизнеса. Я пошел к Эльвире Набиуллиной и спросил, не возражает ли она, если мы все это купим и вернемся в банковский бизнес? Она сказала, что в целом не возражает.

А вот что говорил Тиньков Олег Тиньков заявил, что власти России вынудили его «за копейки» продать долю в TCS Group после того, как он выступил против войны

Об Олеге Тинькове

Я лично к покупке «Тинькофф» почти не имел отношения. Моя команда принесла мне информацию, что Тиньков ищет кого-то, кто может быстро заплатить за системообразующий банк. Это была уже готовая сделка, все созрело буквально за три-четыре дня. До этого я лично не знал Тинькова. Предложил сделать видеозвонок, хотя бы для того, чтобы высказать свое уважение человеку, который создал хороший бизнес. Я спросил, есть ли у него какие-то еще пожелания. Он сказал — главное, чтобы это было быстро. Заодно попросил купить яхту La Datcha. Я согласился. Яхту потом сразу продали, даже не знаю кому. Общая сумма пакета составила около 400 миллионов.

О покупке доли в «Яндексе»

Структуры Потанина участвовали в переговорах о покупке «Яндекса» с начала 2022 года, когда из-за начала большой войны тогдашние владельцы решили продать компанию. Продажа состоялась в 2024 году — но Потанин в число покупателей не вошел. В 2025 году структуры Потанина выкупили 9,95% акций «Яндекса» у бывшего топ-менеджера «Газпрома» Александра Рязанова, одного из участников сделки 2024 года.

Я узнал о том, что «Яндекс» продается, из СМИ. Я встретился с их топ-менеджментом, сказал, что хочу быть крупным инвестором. Они сказали, что готовы со мной работать — так все и началось. Быстрой сделки не получилось, потому что она была очень сложной, там было много . Во-первых, западные владельцы: они не от каждого могли принять деньги. Во-вторых, государство, которому было небезразлично, как дальше будет развиваться такая важная вещь, как поисковик. Из-за попадания под санкции я перестал устраивать западных инвесторов и снялся с пробега. Но уже после завершения сделки некоторые люди решили из нее выйти — они провели ее с дорогим кредитным плечом и не хотели долго держать актив. И вот тут наступил мой звездный час.

О роли Кремля в сделке по «Яндексу»

Я ничего не слышал о том, чтобы какие-то решения коммерческого характера принимались в администрации президента. Я знаю, что Алексей Кудрин был модератором, который транслировал идеи государства потенциальным покупателям и увязывал их с коммерческими планами компании. Но я в таких беседах никогда не участвовал. Все мои разговоры с потенциальными партнерами были с точки зрения инвестиций. Я считал, что покупка «Яндекса» — хорошая инвестиция. В итоговом составе акционеров «Яндекса» не нужно искать конспирологию: компанию получили те, кто дал лучшую цену.

О дальнейших перспективах

Сейчас я считаю наиболее интересными инвестиции трех видов. Первое — это то, что можно объединить понятием «импортозамещение»: после ухода западных фирм освободился рынок, поэтому с тактической точки зрения все, что заполняет лаг в товарах и услугах, — это хорошо. Второе — это то, где мы лидеры: искусственный интеллект, возможно, космос. Тем более, государство сейчас ищет пути привлечения частных инвестиций в космос. Третье — и наиболее интересное — это экспансия на другие рынки.