Сервис Google Maps превратился в своеобразную базу данных и социальную сеть, при помощи которой родственники российских солдат, пропавших на российско-украинской войне, пытаются их найти. Подробную статью об этом опубликовал журнал The New Yorker.

Часто родным военного, который погиб, получил ранение или пропал без вести, ничего об этом не сообщают. Признаком, что с ним что-то случилось, обычно становится то, что он перестает выходить на связь в телеграме.

Поиски чаще всего начинаются с объявления в соцсетях с указанием имени, даты рождения, позывного, подразделения и особых примет. Иногда такие объявления появляются в виде отзывов на страницах государственных учреждений на Google Maps — например, военного госпиталя № 1602 в Ростове-на-Дону.

Google Maps оказались более пригодными для этой функции, чем «Яндекс. Карты». Там тоже можно оставлять отзывы. Но российский сервис подвергается цензуре со стороны Роскомнадзора: оттуда удаляли фотографии разрушенных домов в Мариуполе, метки на могиле Алексея Навального, ссылки на «нежелательные» СМИ.

Госпиталь № 1602 с 2014 года остается главным местом, где лечат российских военных, участвующих в войне с Украиной. А его морг — местом, куда доставляют тела погибших.

Как отмечает The New Yorker, ни на один из «отзывов» на Google Maps не последовало ответа — и нет сведений, что с кем-либо из тех, кто их оставлял, связывались представители госпиталя, морга или армии.

Украина, в свою очередь, создала горячую линию «Хочу жить» для желающих сдаться, а затем проект «Хочу найти» — для российских семей, ищущих пропавших военных. Через телеграм-бот родственники могут узнать, находится ли человек в плену, погиб ли он или был обменян. К концу 2025 года сервисом воспользовались более 144 тысяч раз.

В России суды завалены исками о пропавших без вести. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал в таких случаях обращаться в Минобороны, хотя сами власти признают: менее половины тел погибших передают для погребения родственникам.

К этому же инструменту — Google Maps — за неимением более надежных прибегают иностранцы. Например, когда таджикская служба «Радио Свобода» обнародовала список из 446 предполагаемых граждан Таджикистана, погибших на российско-украинской войне (список предоставили украинские власти), их родственники также пытались их найти при помощи отзывов на Google Maps.

Формально в России действует система оповещения родственников о судьбе солдат. Но фактически она не работает. В личные дела военнослужащих часто по ошибке или сознательно вписывают неверные данные о родственниках или не вписывают их вовсе. Во многих случаях тела погибших оставляют на поле боя или сбрасывают в братские могилы без формальной идентификации. Эти и многие другие практики позволяют российскому военному руководству занижать данные о потерях и избегать выплат семьям погибших.

Читайте также

Парикмахер из Ростова-на-Дону научилась искать российских солдат, пропавших на войне Ей запретили доступ в морг, куда свозят погибших, — под предлогом, что она наживается на своем волонтерстве

Читайте также

Парикмахер из Ростова-на-Дону научилась искать российских солдат, пропавших на войне Ей запретили доступ в морг, куда свозят погибших, — под предлогом, что она наживается на своем волонтерстве